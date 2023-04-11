Как сохранить яркость вещей при стирке: простой лайфхак

Со временем после многократных циклов стирки вещи начинают тускнеть. Иногда даже не помогает специальный порошок для сохранения цвета. Однако есть одно очень действенное и простое средство, которое в условиях дефицита использовали еще наши бабушки.

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Всего лишь один ингредиент поможет сохранить яркость вещей при стирке. Но этот лайфхак имеет некие ограничения. Что добавить в воду при стирке, чтобы вещи не тускнели – читайте в материале OBOZREVATEL.

Обычная поваренная соль – эффективный ингредиент, который поможет сохранить яркость цветов. Соль издавна добавляли к моющим средствам при стирке. Но можно ли использовать этот лайфхак, стирая вещи в стиральной машинке? Эксперты говорят – да, но делать это следует правильно и осторожно.

Способ 1

На один цикл стирки нужно добавить 1 столовую ложку соли. Соль не только подойдет для цветных вещей, но и сохранит яркость белой одежды – она не станет сереть или желтеть.

Способ 2

Чтобы удалить устаревшие или сложные пятна, например от вина или крови, сначала следует 1 столовую ложку соли насыпать сверху на пятно. Грязную вещь кладем в емкость, заливаем ее холодной водой и ждем минимум 30 минут. Потом обычным способом стираем в машинке.

Способ 3

Также можно использовать соль в качестве кондиционера для одежды – это обеспечит мягкость тканей. Соль способна уменьшить уровень жесткости воды и будет предотвращать оседание известковых отложений. При цикле смывания следует добавить 2 столовых ложки соды в стиральную машину одновременно с моющим средством. Белье будет приятным на ощупь.

Предостережение

Стирка с использованием соли имеет определенные особенности. Соль может не справиться с жирными и масляными пятнами. В таком случае следует использовать более сильные средства для стирки. Также стоит обратить внимание на рекомендации по использованию стиральных машин, ведь некоторые производители не советуют насыпать в контейнер соль во избежание повреждений.

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