С Днем святого Валентина: как поздравить друзей и подруг. Смешные и искренние пожелания

День святого Валентина – отличный повод напомнить о своей любви не только партнеру, но и друзьям. Можно отправить сообщение с пожеланиями найти настоящую любовь или же пошутить, выбрав смешной текст.

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OBOZREVATEL собрал искренние и прикольные поздравления, которые подойдут для подруг и друзей. Поднимите друг другу настроение, особенно, если ваши близкие в этот день остались одни.

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого як місяць, бо він пропадає,

Не такого як сонце, бо воно згасає,

Не такого як вітер, бо він гуляє,

А такого як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

***

В цей чудовий день

Нехай Валентин як в добрій казці

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Дружній поцілунок.

***

Хай коханий буде подарунком

У твоєму довгому житті!

Хай приносять радощі стосунки,

Від яких цвітеш і пахнеш ти!

***

Бажаю, щоб солодкі поцілунки

Коханого припали до душі,

Бажаю, щоб хороші подарунки

Чекали не лише вдень, а й вночі...

***

Хай світлом найчистішого кохання

Наповнюється з радістю душа;

Хай втілюються всі твої бажання

А серце зігріває щастя жар!

***

Кохайтеся, мов шалені,

Поліпіться, як пельмені,

Щоб козацький рід зростав,

Україну підіймав!

Вітаю з святом кохання!

***

З Днем святого Валентина!

Хай життя буде малина,

Щоб в коханні та любові

Проходили дні чудові.

Нехай любов взаємна буде,

А решта все якось прибуде:

І здоров'я, і успіх,І

дитячий добрий сміх!

***

Якщо ти раптом захворіла,

Поводишся, немов здуріла,

Не спиш, не їси, і не вмивалась,

То знай — ти просто закохалась!

***

Як добре з тобою лежати,

Шепотіти слова тобі в вушко,

Руками ніжно обіймати,

Моя люба, кохана, ... подушка!

***

В этот праздник бесшабашный

От любви уносит башню!

Валентинчик пусть приносит

Все, чего душа попросит!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборки поздравлений с Днем святого Валентина:

– для мужа и жены;

– для защитников и защитниц на фронте;

– самые нежные поздравления в стихах;

– лучшие стихи украинских поэтов для признания в любви.

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