С Днем святого Валентина: как поздравить друзей и подруг. Смешные и искренние пожелания
День святого Валентина – отличный повод напомнить о своей любви не только партнеру, но и друзьям. Можно отправить сообщение с пожеланиями найти настоящую любовь или же пошутить, выбрав смешной текст.
OBOZREVATEL собрал искренние и прикольные поздравления, которые подойдут для подруг и друзей. Поднимите друг другу настроение, особенно, если ваши близкие в этот день остались одни.
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого як місяць, бо він пропадає,
Не такого як сонце, бо воно згасає,
Не такого як вітер, бо він гуляє,
А такого як небо, бо воно безкрає!
З Днем святого Валентина!
***
В цей чудовий день
Нехай Валентин як в добрій казці
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Дружній поцілунок.
***
Хай коханий буде подарунком
У твоєму довгому житті!
Хай приносять радощі стосунки,
Від яких цвітеш і пахнеш ти!
***
Бажаю, щоб солодкі поцілунки
Коханого припали до душі,
Бажаю, щоб хороші подарунки
Чекали не лише вдень, а й вночі...
***
Хай світлом найчистішого кохання
Наповнюється з радістю душа;
Хай втілюються всі твої бажання
А серце зігріває щастя жар!
***
Кохайтеся, мов шалені,
Поліпіться, як пельмені,
Щоб козацький рід зростав,
Україну підіймав!
Вітаю з святом кохання!
***
З Днем святого Валентина!
Хай життя буде малина,
Щоб в коханні та любові
Проходили дні чудові.
Нехай любов взаємна буде,
А решта все якось прибуде:
І здоров'я, і успіх,І
дитячий добрий сміх!
***
Якщо ти раптом захворіла,
Поводишся, немов здуріла,
Не спиш, не їси, і не вмивалась,
То знай — ти просто закохалась!
***
Як добре з тобою лежати,
Шепотіти слова тобі в вушко,
Руками ніжно обіймати,
Моя люба, кохана, ... подушка!
***
В этот праздник бесшабашный
От любви уносит башню!
Валентинчик пусть приносит
Все, чего душа попросит!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборки поздравлений с Днем святого Валентина:
– для мужа и жены;
– для защитников и защитниц на фронте;
– самые нежные поздравления в стихах;
– лучшие стихи украинских поэтов для признания в любви.
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