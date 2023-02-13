С днем святого Валентина: красивые поздравления жене и мужу

День святого Валентина – особенная дата, ведь она буквально пропитана любовью. Наверное, не существует праздника, в который признания в любви, комплименты и нежные пожелания звучали бы чаще.

Видео дня

14 февраля каждая девушка мечтает о страстных признаниях, а мужчина – о том, чтобы ему показали, насколько он важен в жизни своей второй половинки. Исполнить желания друг друга помогут красивые поздравления. OBOZREVATEL выбрал лучшие из лучших и предлагает вам воспользоваться ими, чтобы растопить сердце партнера.

Поздравления мужу

Мій коханий чоловік, з днем ​​закоханих тебе! Ти любов мого життя! Мій захисник, годувальник, мій ідеал! Хочу вкотре сказати, як сильно я тебе люблю! Ти робиш мене щасливою. З тобою я відчуваю себе потрібною і важливою! Ти мій всесвіт!

***

Коханий, рідний мій чоловік! Спасибі тобі за те, що ти є в цьому світі. Завдяки тобі фарби життя яскравіше, повітря прозоріше і чистіше, сонце тепліше. Я тебе люблю, і сьогоднішній день — день святого Валентина — чудовий привід ще раз сказати тобі такі важливі і потрібні слова. Люблю — в цьому слові так багато тепла, ніжності і ласки. У день святого Валентина тисячі сердець випромінюють ці почуття, і стає тепліше і радісніше від того, що в наш жорстокий час ще є місце щирості і ніжності. Коханий мій чоловічок! В такий день бажаю тобі любити і бути коханим, дарувати радість і бути щасливим, бажаю життєвої гармонії і душевного тепла. Щиро люблю тебе як свою половинку, ціную як людини і поважаю як друга. Зі святом любові!

***

Самый близкий и родной,

Муж любимый, дорогой!

С Днем влюбленных поздравляю,

Счастья и любви желаю!

Пусть не будет глупых ссор,

Важен добрый разговор.

Люблю тебя и обожаю,

Ценю и очень уважаю!

***

Коханий, для мене ти герой!

Ти як Бетмен чи ковбой.

Добре і спокійно із тобою,

Адже за мене ти завжди горою.

Втратила я сон і спокій

Лиш з тобою поруч бути хочу!

***

Коханий мій, посланий мені Богом, дякую тобі за твоє чуйне і трепетне ставлення до мене. Нехай наше майбутнє буде безтурботним, вогонь нашої пристрасті і любові ніколи не гасне, а ти для мене залишишся самим ніжним, ласкавим і розуміючим чоловіком на світі! Нехай наші серця б’ються в унісон в цей день всіх закоханих і завжди, даруючи любов і теплоту в окрузі. Люблю тебе більше життя!

***

Ты — ангел мой, мой воздух и вода,

С тобой, любимый, буду я всегда.

Мой милый, ненаглядный, дорогой,

Безумно я люблю тебя, родной!

***

Кохаю тебе, мій коханий,

Кохаю в сні і наяву,

Кохаю від ночі й до рання

Тобою одним я живу.

Поздравления жене

Моя дивовижна дружино! З прекрасним днем ​​Валентина! Я бажаю бути чарівним художником, перетворюючи сірі й нудні будні в яскраві картини щастя, іскристі радістю і сміхом! Бажаю, щоб справжні чудеса, якими ти наповнюєш всю нашу прекрасну життя, зміцнювали і далі нашу чудову любов!

***

Улюблена моя дівчинко, моя неповторна красуне, вітаю тебе з днем ​​святого Валентина! У це прекрасне свято любові хочу тобі сказати, що безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!

***

Моє сонечко! З тієї миті, як я побачив тебе, моє серце належить тільки тобі. З днем святого Валентина!

***

Люблю тебе, як бджілки мед,

Як любив науку Архімед,

Ти моя лебідонька жадана,

Дуже люблю тебе, моя кохана!

***

Зіронько моя,

Світиш ти мені

І у темній ночі

І у світлі дні.

Зіронько моя,

Будь завжди ясна

Я люблю тебе,

Зіронько прекрасна.

***

В День Святого Валентина,

Хочу сказати тобі, моя мила,

Як сильно я тебе кохаю,

І без тебе свого життя не уявляю!

***

Я влюблен в тебя, как раньше,

Милая моя жена.

С Днем святого Валентина!

Знай, ты у меня одна.

Моя зайка и красотка,

Сладкий персик, котик мой,

Я хочу тебе признаться:

Мне так хорошо с тобой!

***

Тебе вітаю я, кохана,

Для мене ти завжди бажана.

Із днем Святого Валентина!

Моя любов веде до Рима!

В цей день я хочу побажати:

Мене одного лиш кохати,

Тоді навіки буду твій,

Й здійсню для тебе купу мрій!

Ранее OBOZREVATEL писал об истории Дня влюбленных и традициях, которых придерживаются в разных странах мира.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.