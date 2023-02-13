С днем святого Валентина: красивые поздравления жене и мужу
День святого Валентина – особенная дата, ведь она буквально пропитана любовью. Наверное, не существует праздника, в который признания в любви, комплименты и нежные пожелания звучали бы чаще.
14 февраля каждая девушка мечтает о страстных признаниях, а мужчина – о том, чтобы ему показали, насколько он важен в жизни своей второй половинки. Исполнить желания друг друга помогут красивые поздравления. OBOZREVATEL выбрал лучшие из лучших и предлагает вам воспользоваться ими, чтобы растопить сердце партнера.
Поздравления мужу
Мій коханий чоловік, з днем закоханих тебе! Ти любов мого життя! Мій захисник, годувальник, мій ідеал! Хочу вкотре сказати, як сильно я тебе люблю! Ти робиш мене щасливою. З тобою я відчуваю себе потрібною і важливою! Ти мій всесвіт!
***
Коханий, рідний мій чоловік! Спасибі тобі за те, що ти є в цьому світі. Завдяки тобі фарби життя яскравіше, повітря прозоріше і чистіше, сонце тепліше. Я тебе люблю, і сьогоднішній день — день святого Валентина — чудовий привід ще раз сказати тобі такі важливі і потрібні слова. Люблю — в цьому слові так багато тепла, ніжності і ласки. У день святого Валентина тисячі сердець випромінюють ці почуття, і стає тепліше і радісніше від того, що в наш жорстокий час ще є місце щирості і ніжності. Коханий мій чоловічок! В такий день бажаю тобі любити і бути коханим, дарувати радість і бути щасливим, бажаю життєвої гармонії і душевного тепла. Щиро люблю тебе як свою половинку, ціную як людини і поважаю як друга. Зі святом любові!
***
Самый близкий и родной,
Муж любимый, дорогой!
С Днем влюбленных поздравляю,
Счастья и любви желаю!
Пусть не будет глупых ссор,
Важен добрый разговор.
Люблю тебя и обожаю,
Ценю и очень уважаю!
***
Коханий, для мене ти герой!
Ти як Бетмен чи ковбой.
Добре і спокійно із тобою,
Адже за мене ти завжди горою.
Втратила я сон і спокій
Лиш з тобою поруч бути хочу!
***
Коханий мій, посланий мені Богом, дякую тобі за твоє чуйне і трепетне ставлення до мене. Нехай наше майбутнє буде безтурботним, вогонь нашої пристрасті і любові ніколи не гасне, а ти для мене залишишся самим ніжним, ласкавим і розуміючим чоловіком на світі! Нехай наші серця б’ються в унісон в цей день всіх закоханих і завжди, даруючи любов і теплоту в окрузі. Люблю тебе більше життя!
***
Ты — ангел мой, мой воздух и вода,
С тобой, любимый, буду я всегда.
Мой милый, ненаглядный, дорогой,
Безумно я люблю тебя, родной!
***
Кохаю тебе, мій коханий,
Кохаю в сні і наяву,
Кохаю від ночі й до рання
Тобою одним я живу.
Поздравления жене
Моя дивовижна дружино! З прекрасним днем Валентина! Я бажаю бути чарівним художником, перетворюючи сірі й нудні будні в яскраві картини щастя, іскристі радістю і сміхом! Бажаю, щоб справжні чудеса, якими ти наповнюєш всю нашу прекрасну життя, зміцнювали і далі нашу чудову любов!
***
Улюблена моя дівчинко, моя неповторна красуне, вітаю тебе з днем святого Валентина! У це прекрасне свято любові хочу тобі сказати, що безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!
***
Моє сонечко! З тієї миті, як я побачив тебе, моє серце належить тільки тобі. З днем святого Валентина!
***
Люблю тебе, як бджілки мед,
Як любив науку Архімед,
Ти моя лебідонька жадана,
Дуже люблю тебе, моя кохана!
***
Зіронько моя,
Світиш ти мені
І у темній ночі
І у світлі дні.
Зіронько моя,
Будь завжди ясна
Я люблю тебе,
Зіронько прекрасна.
***
В День Святого Валентина,
Хочу сказати тобі, моя мила,
Як сильно я тебе кохаю,
І без тебе свого життя не уявляю!
***
Я влюблен в тебя, как раньше,
Милая моя жена.
С Днем святого Валентина!
Знай, ты у меня одна.
Моя зайка и красотка,
Сладкий персик, котик мой,
Я хочу тебе признаться:
Мне так хорошо с тобой!
***
Тебе вітаю я, кохана,
Для мене ти завжди бажана.
Із днем Святого Валентина!
Моя любов веде до Рима!
В цей день я хочу побажати:
Мене одного лиш кохати,
Тоді навіки буду твій,
Й здійсню для тебе купу мрій!
Ранее OBOZREVATEL писал об истории Дня влюбленных и традициях, которых придерживаются в разных странах мира.
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