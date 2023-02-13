Нежные поздравления с Днем святого Валентина: подборка открыток-валентинок

День святого Валентина – отличная возможность признаться в любви впервые или же напомнить о своей страсти второй половинке. Существует множество способов это сделать, однако самый беспроигрышный вариант – говорить искренне.

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Не забывайте, что не только девушкам обычно нравятся нежные пожелания и обращения. мужчины зачастую также ждут с нетерпением, чтобы их назвали "котиком". OBOZREVATEL предлагает подборку романтических поздравлений как для мужчин, так и для женщин.

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З Днем Закоханих! Бажаю, щоб завжди були поруч рідні руки, які зігріють серце, і душа, яка любить попри найлютіші морози. Даруй любов і не відштовхуй її. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!

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В цей чудовий день

Нехай Валентин, як в добрій казці,

Подарує тобі щастя,

А Амурчик у намисті

Принесе кохання чисте,

А від мене подарунок –

Палкий поцілунок!

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Кохання – це вічність, кохання – це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із Днем Валентина вітаю тебе.

***

Валентинку я пишу

Й твого серденька прошу,

Бо давно уже моє

Мені дихать не дає.

Тільки-но тебе побачу,

Задихаюся неначе.

Подаруй мені любов –

Серце битиметься знов.

***

Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом, ти наче Амур пронизав моє серце, ти зачарував мене своєю мужністю. Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і умиротворення. Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і надсилаю привітання з Днем святого Валентина!

***

Кохана, ти така прекрасна як зірочка на нічному небі. Але як добре, що ти знаходишся не так далеко, і я можу постійно оточувати тебе своєю любов'ю і ласкою. Дорога, продовжуй світити так само яскраво, щоб вказувати мені життєвий шлях. Прийми мої привітання з Днем святого Валентина!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Днем святого Валентина для парня и мужа, которые находятся на фронте.

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