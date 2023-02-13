Нежные поздравления с Днем святого Валентина: подборка открыток-валентинок
День святого Валентина – отличная возможность признаться в любви впервые или же напомнить о своей страсти второй половинке. Существует множество способов это сделать, однако самый беспроигрышный вариант – говорить искренне.
Не забывайте, что не только девушкам обычно нравятся нежные пожелания и обращения. мужчины зачастую также ждут с нетерпением, чтобы их назвали "котиком". OBOZREVATEL предлагает подборку романтических поздравлений как для мужчин, так и для женщин.
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З Днем Закоханих! Бажаю, щоб завжди були поруч рідні руки, які зігріють серце, і душа, яка любить попри найлютіші морози. Даруй любов і не відштовхуй її. Нехай твоє серце буде завжди закоханим!
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В цей чудовий день
Нехай Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя,
А Амурчик у намисті
Принесе кохання чисте,
А від мене подарунок –
Палкий поцілунок!
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Кохання – це вічність, кохання – це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із Днем Валентина вітаю тебе.
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Валентинку я пишу
Й твого серденька прошу,
Бо давно уже моє
Мені дихать не дає.
Тільки-но тебе побачу,
Задихаюся неначе.
Подаруй мені любов –
Серце битиметься знов.
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Коханий, ти зачарував мене своїм поглядом, ти наче Амур пронизав моє серце, ти зачарував мене своєю мужністю. Ти подарував мені любов і щастя, насолоду і умиротворення. Спасибі за те, що ти є. Я тебе дуже люблю і надсилаю привітання з Днем святого Валентина!
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Кохана, ти така прекрасна як зірочка на нічному небі. Але як добре, що ти знаходишся не так далеко, і я можу постійно оточувати тебе своєю любов'ю і ласкою. Дорога, продовжуй світити так само яскраво, щоб вказувати мені життєвий шлях. Прийми мої привітання з Днем святого Валентина!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с Днем святого Валентина для парня и мужа, которые находятся на фронте.
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