С Днем святого Валентина: как красиво поздравить мужчину на войне
День Валентина уже на пороге. В этом году многие украинские влюбленные пары будут праздновать его порознь. Часть женщин будут поздравлять любимых мужчин из-за границы, немало поздравлений улетит на фронт. Поэтому важно выбрать особенно теплые и искренние слова.
OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем святого Валентина для мужчин на разные случаи жизни. Выбирайте стихи, прозу и СМС, которые порадуют вашего близкого человека.
Поздравления в стихах
З Днем закоханих вітаю!
Бути з тобою завжди бажаю,
Нехай любов тебе веде
День за днем, з року в рік
Так само точно, як мене.
Милий, я люблю тебе!
***
Нехай під чистим небом
Не змовкає дитячий сміх,
Побажати хочу, військовий,
Щоб ти був щасливішим за всіх.
Тобі бажаю в День Валентина
Здоров’я, миру і добра,
Щоб працю твою Україна цінувала
І служба легкою була!
***
Лише в хороше хай серце вірить,
Не лякаючись, за мрією йде,
Нехай доля раптом відкриє всі двері,
І удача нехай тебе знайде.
Нам не треба з тобою слів красивих,
Більше слів говорить часом погляд,
І два серця завжди, мій коханий,
В унісон, як одне, нехай звучать.
***
За вікнами сніжно, іскристо, морозно,
Але серце палає любовним вогнем!
Люблю тебе щиро, ніжно, серйозно,
Тигре мій, з Валентиновим днем!
***
Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем Валентина, мій військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!
***
Лише з тобою дізнатися змогла я,
Як змінює світ любов.
З Днем закоханих вітаю!
Чекаю з тобою зустрічі знову!
***
Ти мені необхідний, тобою дихаю я,
Обіймів чекаю і прагну поцілунків.
Ти для мене великий простір Всесвіту,
Ти — мій герой блискучий і вірний!
Ти — сонце дня, затишок ночей безсонних,
Люби мене завжди! З Днем закоханих!
Поздравления в прозе
С романтическим и волнующим Валентиновым днем, мой драгоценный герой и верный рыцарь! Нет роднее глаз, чем твои, нет сильнее рук, чем у тебя, ни любимее парня, чем ты!
***
Мой родной, единственный, неповторимый, с Днем всех влюбленных! Поздравляю нас с тем, что нам есть что отпраздновать! С нашим днем!
***
С Днем влюбленных поздравляю! Будь весел, улыбайся, никогда не унывай, но самое главное: влюбись в самую очаровательную девушку в мире… в меня!
***
Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Желаю море счастья и океан любви! Когда будешь плавать в них, ты почувствуешь, как это здорово и незабываемо!
***
С Днем влюбленных, мой защитник! Преклоняюсь перед твоим мужеством. Благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет Победа. Ты – моя гордость и честь! Помни о том, что я жду тебя!
***
Желаю тебе сил, как у казака, чтобы тебя боялись враги и разрушались преграды! Желаю чувствовать себя в своей тарелке всегда и всюду, комфортно и непринужденно, в какой бы точке ты ни оказался, ведь всякое бывает. Забавных тебе моментов, чтобы весело жилось. Помни о том, что я очень тебя жду. С днем влюбленных!
***
Мой любимый, с праздником – с днем легендарного святого Валентина! Пусть тот самый Амур, соединивший сказочной любовью наши сердца, подарит тебе искрящееся чувство, способное творить невероятные чудеса!
Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Днем Валентина для жены и мужа.
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