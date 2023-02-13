С Днем святого Валентина: как красиво поздравить мужчину на войне

День Валентина уже на пороге. В этом году многие украинские влюбленные пары будут праздновать его порознь. Часть женщин будут поздравлять любимых мужчин из-за границы, немало поздравлений улетит на фронт. Поэтому важно выбрать особенно теплые и искренние слова.

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OBOZREVATEL собрал поздравления с Днем святого Валентина для мужчин на разные случаи жизни. Выбирайте стихи, прозу и СМС, которые порадуют вашего близкого человека.

Поздравления в стихах

З Днем закоханих вітаю!

Бути з тобою завжди бажаю,

Нехай любов тебе веде

День за днем, з року в рік

Так само точно, як мене.

Милий, я люблю тебе!

***

Нехай під чистим небом

Не змовкає дитячий сміх,

Побажати хочу, військовий,

Щоб ти був щасливішим за всіх.

Тобі бажаю в День Валентина

Здоров’я, миру і добра,

Щоб працю твою Україна цінувала

І служба легкою була!

***

Лише в хороше хай серце вірить,

Не лякаючись, за мрією йде,

Нехай доля раптом відкриє всі двері,

І удача нехай тебе знайде.

Нам не треба з тобою слів красивих,

Більше слів говорить часом погляд,

І два серця завжди, мій коханий,

В унісон, як одне, нехай звучать.

***

За вікнами сніжно, іскристо, морозно,

Але серце палає любовним вогнем!

Люблю тебе щиро, ніжно, серйозно,

Тигре мій, з Валентиновим днем!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Є все це у тебе,

З Днем Валентина, мій військовий,

Бережи завжди себе,

Нехай тебе удача любить,

І Бог нехай оберігає,

В житті нехай твоїм не буде

Образ, туги, бід і печалі!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,

Як змінює світ любов.

З Днем закоханих вітаю!

Чекаю з тобою зустрічі знову!

***

Ти мені необхідний, тобою дихаю я,

Обіймів чекаю і прагну поцілунків.

Ти для мене великий простір Всесвіту,

Ти — мій герой блискучий і вірний!

Ти — сонце дня, затишок ночей безсонних,

Люби мене завжди! З Днем закоханих!

Поздравления в прозе

С романтическим и волнующим Валентиновым днем, мой драгоценный герой и верный рыцарь! Нет роднее глаз, чем твои, нет сильнее рук, чем у тебя, ни любимее парня, чем ты!

***

Мой родной, единственный, неповторимый, с Днем всех влюбленных! Поздравляю нас с тем, что нам есть что отпраздновать! С нашим днем!

***

С Днем влюбленных поздравляю! Будь весел, улыбайся, никогда не унывай, но самое главное: влюбись в самую очаровательную девушку в мире… в меня!

***

Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Желаю море счастья и океан любви! Когда будешь плавать в них, ты почувствуешь, как это здорово и незабываемо!

***

С Днем влюбленных, мой защитник! Преклоняюсь перед твоим мужеством. Благодаря таким героям, как ты, нас точно ждет Победа. Ты – моя гордость и честь! Помни о том, что я жду тебя!

***

Желаю тебе сил, как у казака, чтобы тебя боялись враги и разрушались преграды! Желаю чувствовать себя в своей тарелке всегда и всюду, комфортно и непринужденно, в какой бы точке ты ни оказался, ведь всякое бывает. Забавных тебе моментов, чтобы весело жилось. Помни о том, что я очень тебя жду. С днем влюбленных!

***

Мой любимый, с праздником – с днем легендарного святого Валентина! Пусть тот самый Амур, соединивший сказочной любовью наши сердца, подарит тебе искрящееся чувство, способное творить невероятные чудеса!

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Днем Валентина для жены и мужа.

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