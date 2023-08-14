Молитва на Медового Спаса: как попросить о здоровье и удаче

С Медовым Спасом традиционно связывают Успенский пост, который длится две недели. Уже с 2024 года украинцы будут праздновать Маковея не 14, а 1 августа – разница в 13 дней объясняется переходом на новоюлианский календарь.

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В канун праздника в церквях проходит Всенощное бдение, а верующие обязательно произносят молитвы. OBOZREVATEL публикует сильную молитву на Спаса, чтобы попросить о здоровье и защите.

Молитва на Спаса

Главное правило молитвы – искренность. Нет смысла заучивать слова, если вы произносите их без веры, а только для порядка, потому что так полагается. Можете молиться своими словами, но делать это нужно с чистым сердцем. Очистите мысли от всего негативного и злого. Не нужно просить о покровительстве напоказ, упорно креститься и бить поклоны. Молитвы лучше читать в тишине и в покое. Можно зажечь свечу перед иконой, но это не обязательно.

В церковной традиции есть сильная молитва Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Что можно святить в церкви на Маковея

Традиционно в церквях освящают:

мед нового урожая;

мак;

воду;

овощи, фрукты с огорода;

цветы.

Спас еще называют Мокрым, ведь в церквях проходит малое водосвятие. По поверьям, вода в этот день приобретает целебные свойства и может вылечить болезни. Верующие стараются ничего не есть до того, как выпьют хотя бы глоток святой воды.

На Спаса принято делать специальные букеты "маковейчики". Основным элементом праздничного букета является спелая головка мака – символ плодородия. Освященные цветы использовали в качестве оберега, их клали за иконами и хранили до следующего Маковея. Из каких цветов и трав делают букеты и почему этой традиции придавали особое значение – читайте в материале.

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