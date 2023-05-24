В Украине будет действовать новый календарь праздников: когда теперь будет Рождество и Покров и почему так

Православная церковь Украины приняла эпохальное решение – уже с 1 сентября 2023 года она перейдет на новоюлианский календарь. Это означает, что все церковные праздники с непереходными, зафиксированными датами сместятся почти на две недели назад.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как будет выглядеть календарь праздников для православных Украины. И какие праздники изменят свою дату.

Что такое новоюлианский календарь

Юлианский календарь получил свое название от имени римского императора Гая Юлия Цезаря, в 45 году нашей эры утвердившего для всей империи единый календарь. Но со временем стало понятно, что эта система исчисления несовершенна, ведь такой календарь содержал 365 дней с четвертью, что на 11 минут и 15 секунд больше, чем продолжительность солнечного года. За 128 лет таким образом набирался целый день.

В 1582 году эту ошибку взялся исправлять римский папа Григорий XIII. Он провел календарную реформу, сместив даты на 13 дней назад. Так возник григорианский календарь, которым пользуются христиане западного обряда – католики, протестанты и т.д.

Православная церковь, большинство ее ветвей, при этом продолжала жить по юлианскому календарю. Но в 1930 пришлось реформировать и его. Впрочем, новый юлианский календарь был провозглашен Вселенским патриархатом без согласия трех Восточных старейших после Константинопольского патриархатов: Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского. Также на конгресс не прибыли представители Синайской архиепископии и Болгарской церкви. В принятом в конце концов новоюлианском календаре "пропускается" 7 суток на 900 лет, тогда как в григорианском – 3 суток на 400 лет. В период с 1 марта 1600 года по 28 февраля 2800 года новоюлианский календарь полностью совпадает с григорианским.

Проблема празднования Пасхи

Согласно расчетам на основе григорианского календаря, время от времени случается ситуация, когда Пасху празднуют раньше, чем иудейский Песах. Что, если полагаться на библейскую историю, невозможно, ведь Иисус Христос воскрес после празднования иудейского праздника. Система юлианского календаря решает эту проблему. В ней неподвижные праздники совпадают с григорианским календарем, а движимые рассчитываются на основе подхода юлианского календаря. Так что, Пасха по новому лианскому календарю празднуется в первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия и не раньше иудейской Пасхи.

Как теперь будут праздновать украинцы

Пасха и связанные с ней праздники, такие как Троица, ВЦУ будут праздновать по старому календарю, но изменятся даты всех переходных праздников.

Так Рождество Христово, которое до сих пор отмечалось 7 января, теперь верующие будут праздновать 25 декабря;

Крещение Господне – с 19 января сдвинется на 6 января;

Сретение Господне – с 15 февраля на 2 февраля;

Благовещение – с 7 апреля на 25 марта;

Преображение Господне (Спас) – с 19 августа на 6 августа;

Успение Пресвятой Богородицы – с 28 августа на 15 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы – с 21 сентября на 8 сентября;

Воздвижение Креста Господня – с 27 сентября на 14 сентября;

Покров Пресвятой Богородицы – с 14 октября на 1 октября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – с 4 декабря на 21 ноября;

День святого Николая – с 19 декабря на 6 декабря.

Ожидается, что ПЦУ примет окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь на Поместном соборе 27 июля. Между тем, предстоятель церкви митрополит Епифаний заверил, что это решение будет положительным.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине отмечают Троицу в 2023 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.