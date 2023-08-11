Из чего делают букет на Маковея: значение цветов

Маковея или Медовый Спас отмечают 14 августа. Уже в 2024 году с переходом на новый церковный календарь дата праздника сместится на 13 дней, и первый Спас будем праздновать 1 августа.

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С Маковея начинается Успенский пост. В этот день принято освящать воду, мак и специальные букеты, которые называются "маковейчиками". Из каких цветов и трав делают букеты и почему этой традиции придавали особое значение – читайте в материале OBOZREVATEL.

Букет на Спаса

Наши предки вериши, что "маковейчики" принесут в семью благополучие и достаток. Такие букеты можно купить на базарах, однако лучше сделать их своими руками, ведь "маковейчики" считались оберегами. Издавна девушки на рассвете шли на луг, чтобы собрать цветы.

Как собрать "маковейчика"

Основным элементом праздничного букета является спелая головка мака – символ плодородия. По народным традициям, "маковейчики" собирали из 17 видов цветов и трав.

Обязательные цветы и разнотравье имели немаловажное значение. Подсолнечник, например, был символом надежды, солнца, благодарности и тепла. Мяту добавляли для душевного покоя и умиротворения. Калиновые ветви олицетворяли любовь, нежность и женскую красоту.

Для согласия в семье в спасовский букет вплетали ласковец, а полынь считали символом примирения. Рута, по поверьям, добавлялись к цветочной композиции для здоровья, а колосья овса – для большого изобилия и щедрого урожая.

Среди обязательных элементов следует выделить также:

донник – символ доверия, покоя и уюта;

душицу – "чтобы у рода не было перевода";

календулу – важное лекарственное растение, по легендам, может защищать от болезней;

бархатцы – символ семьи, единства и родительского дома.

Если девушка хотела иметь много поклонников, она вплетала в букет цветы горечавки.

Традиции различаются в зависимости от региона, поэтому универсального перечня семнадцати растений для "правильного маковейчика" не существует. Часто в композиции добавляют васильки, георгины и любистки. Иногда даже украшают букеты фруктами, овощами и зеленью из нового урожая: добавляют укроп или морковь, насаживают на палочки сливы, яблоки или груши.

"Маковейчики" освящают в день Медового Спаса и хранят дома до следующего Маковея.

Кстати, на Медовый Спас православные христиане чествуют два библейских события – ветхозаветное и новозаветное. Подробнее об истории праздника – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменятся даты больших праздников уже с сентября, когда Православная церковь Украины перейдет на новый календарь.

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