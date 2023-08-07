Медовый Спас: когда отмечают в Украине и что запрещено делать

Первым из трех великих православных праздников в августе является день семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара. Он отмечается 14 августа. Хотя в следующем году в связи с изменением церковного календаря придется уже на 1 августа. В народе этот день получил название Маковея или Медовый Спас.

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OBOZREVATEL рассказывает о происхождении этого праздника. А также о связанных с ним традициях и запретах, которые соблюдади нашими предками.

История возникновения праздника

В день Медового Спаса православные христиане чествуют два исторических события – ветхозаветное и новозаветное. Согласно Макавейским книгам, повествующим историю за полтора века до рождения Христа, сирийский царь Антиох Эпифан пытался заставить иудеев принять греческое язычество. Жителей же Иерусалима, кто отказывался, задумал убить, заменив их потом чужаками. Резню он назначил на священный для иудеев день – субботу. Из-за этого люди не сопротивлялись, Иерусалим был осквернен и сожжен.

Особое давление тогда испытали 90-летний старец, священник Елеазар с женой Соломонией и их семью сыновьями. Гонители надеялись как не подкупом, так запугиванием убедить старца принять язычество – это могло бы побудить других членов общины последовать его примеру. Но Елеазар отказался, за что был подвергнут пыткам и вскоре умер. После этого солдаты на глазах у Соломонии начали жестоко убивать ее сыновей. Однако мать не отступила и поддержала каждого, поощряя быть мужественными и твердыми в вере.

Увидев такую стойкость Антиох был поражен и предложил помилование и даже вознаграждение Соломонии и ее младшему сыну, если она убедит его принять язычество. Но они не согласились с этим и погибли в муках, но не отступив от своей веры. За что впоследствии были признаны святыми мучениками.

Другое историческое событие, которое чествуют в этот день, относится к более поздним временам. Праздник Вынесения честных древ Животворящего Креста Господня вышел из Византии и был установлен не позднее IX в. Его отмечали в честь перенесения из императорской сокровищницы в храм Софии уцелевшей части креста Господня. Целью этого было отвернуть от города болезни, вспышка которых часто приходилась на август.

Как называли праздник в народе

Из-за того, что на это время приходился также сбор урожая мака и начало сбора меда из ульев, в народе праздник получил два названия – Маковея (по созвучности с именем Маккавеев), а также Медовый Спас.

Еще одно название – Спас на воде. Связано оно с тем, что в этот день было принято в селах святить колодцы и водоемы. Вода в них после этого считалась целебной. Также у колодцев проводили различные обряды, которые имели целью обеспечить хороший урожай, а еще брачные ритуалы на любовь и плодовитость.

Традиции Медового спаса

С этого дня начинается Успенский пост, так что верующие обязательно посещали церковь. Служба была торжественной, поэтому нужно было нарядиться в праздничную одежду.

На Медового Спаса принято освящать воду, мак и специальные букеты – маковейчики. В них вплетали бархатцы, календулы, подсолнухи, различные ароматические травы и не забывали о головках мака. Каждое растение в букете имело свое значение: пахучая полынь выступала оберегом от нечисти, подсолнухи и других яркие желтые или оранжевые цветы воплощали солнце, а мак символизировал христианских мучеников, память которых чтит церковь. В некоторых регионах к маковейчику добавляли свечу, как символ процветания, или колоски ржи или пшеницы – на хороший урожай.

Освященные на Маковея букеты не выбрасывали, а держали их вблизи икон до весны, как оберег. После прихода первого тепла мак рассевали по огороду, а засохшими цветами незамужние девушки украшали на Благовещение косы.

Традиционным угощением на праздник была разнообразная выпечка с маком – блины, пирожки, вареники, коржики. А еще к столу подавали освященный свежий мед.

Запреты 14 августа

С Маковея начинается Успенский пост, который заканчивается в день Успения Богородицы 27 августа. Потому с этого дня следует ограничивать себя в еде. Не употреблять мясные и молочные продукты, не переедать.

Важно также приложить все усилия к очищению души. Поэтому с этого праздника под особым запретом находятся брань, ссоры, конфликты. Предпочтение лучше отдавать молитве и гармоничному общению. Необходимо также прощать все обиды и делать шаги к примирению.

Поскольку Маковея – довольно большой праздник, в этот день не принято заниматься тяжелым физическим трудом, убирать в доме, заниматься рукоделием.

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