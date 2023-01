Топ-5 продуктов, которые помогут избавиться от жира на животе: советы диетологов

Для тех, кто думает, как избавиться от жира на животе есть две новости. Плохая – похудения отдельными зонами естественным способом добиться невозможно. Хорошая – исследования показывают, что именно жир в средней части тела исчезает первым, если взяться за снижение веса. Поэтому наиболее опасный висцеральный (внутренний) жир не является непреодолимой проблемой.

Вместе с тем нутрициолог Мелисса Митри рассказала изданию Eat This, Not That, что есть продукты, которые помогают бороться с нездоровым аппетитом, худеть и соответственно терять жир на животе. Она также составила свой топ из пяти таких продуктов.

Яйца

Куриные яйца являются одним из самых качественных источников белка. А белок обладает свойством поддерживать чувство сытости в течение более длительного времени и при этом содержит меньше калорий, чем белки и углеводы. Так что вареным яйцом или омлетом вы наедитесь лучше, чем булочкой. Потреблять этот продукт можно каждый день.

Авокадо

Некоторые исследования показывают, что авокадо может положительно влиять на распределение жира на животе у женщин. Кстати, этот плод очень хорошо совмещать именно с яйцами. К примеру, можно делать себе на завтрак тост с яйцом и авокадо.

Острый перец

Вещество капсаицин, отвечающее за жгучесть перца, имеет способность подавлять аппетит, поэтому может ускорить процесс похудения. Также оно помогает организму превратить белую жировую ткань, одна из функций которой – запасает энергию, то есть лишний вес, в бурую – ответственную за выработку тепла. Что тоже способствую более быстрому сужению талии.

Капуста кейл

Любые виды капусты – прекрасная составляющая рациона. Они богаты витаминами, питательными веществами и антиоксидантами и при этом содержат минимум калорий. Настоящий суперфуд. Так что можете выбирать по своему вкусу. Но кейл славится тем, что является наиболее сытной капустой.

Ягоды

В списке оказался и сладкий продукт. Но плюс ягод в том, что кроме фруктозы они содержат немало клетчатки, без которой невозможна здоровая работа кишечника. Итак, если десерт, то в идеале это должна быть горсть клубники, черники, ежевики или других ягод по вашему вкусу. Старайтесь употреблять ягоды темного цвета, они содержат антонцианы – природные антиоксиданты, которые улучшают барьерную функцию кишечника и помогают в борьбе с оксидативным стрессом от чрезмерного употребления жиров и углеводов.

