Почему никогда не стоит есть сухие семена чиа: последствия будут катастрофическими

Тенденция употребления семян чиа в последние годы постоянно растет. Их добавляют в смузи, йогурты, молоко или даже разнообразные супы. Чиа активно используют как компонент питания при диетах. Семена богаты омегой-3, антиоксидантами, витаминами, минералами, поэтому, по словам диетологов, могут сжигать лишний жир.

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Однако перед употреблением семена чиа обязательно нужно замочить. О катастрофических последствиях употребления сухих семян рассказало издание Ifl Science.

Известен случай, когда 39-летний мужчина обратился в отделение неотложной помощи с сильной болью в верхней части живота. Он физически не мог ничего проглотить (включая собственную слюну). Оказалось, что, наслушавшись советов о полезных свойствах чиа, он съел столовую ложку сухих семян и запил стаканом воды.

Действительно, семена чиа – источник клетчатки, омега-3 жирных кислот и белка. Люди воспринимают их как эффективное средство для похудения.

Одно из свойств семян чиа состоит в том, что при добавлении в воду они образуют гидрогелевую капсулу, которая поглощает воду. Это вызывает быстрое чувство сытости. Однако в случае с мужчиной, который съел сухие семена, произошла закупорка – чиа расширились после немедленного потребления воды и вызвали блокирование пищевода.

"Сначала мы попытались использовать эндоскоп для взрослых. Мы пытались протолкнуть массу из семян чиа в желудок. Но из-за консистенции семян этого сделать не удалось, они просто расширялись, продолжая блокировать пищевод", – рассказала врач Ребекка Ролл.

После многих попыток попытаться вытеснить эту гелевую массу команда использовала неонатальный гастроскоп, чтобы протолкнуть небольшое количество семян чиа в желудок. Врачи делали это, пока гигантский "клубок" из семян чиа не оказался в желудке.

Это очень редкий случай, но ни в коем случае не стоит есть семена чиа в сухом виде, лучше дать им полностью расшириться в жидкости перед потреблением.

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