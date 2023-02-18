Бум спортивных добавок: почему вреда от них может быть больше, чем пользы

Независимо от того, профессионально вы занимаетесь спортом или просто хотите поддерживать свое тело в хорошей форме, вы точно задавались вопросом, стоит ли принимать спортивные пищевые добавки. Сейчас рынок переполнен разнообразными напитками, таблетками, порошками и закусками, но обычному человеку легко потеряться в этом многообразии предложений.

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Врач и health-эксперт Ульяна Вернер рассказала, как спортивные добавки влияют на наш организм и какую из них лучше выбрать для себя. Она отметила, существует целый ряд добавок для повышения спортивных результатов, однако таким продуктам часто не хватает надежной доказательной базы. Кроме того, некоторые из них могут фактически ухудшить производительность, в то время как другие – потенциально вредны для здоровья человека.

По данным Австралийского спортивного антидопингового управления, было обнаружено, что почти каждая пятая протестированная спортивная добавка содержит запрещенные вещества, такие как стимуляторы и анаболические препараты. Около 20% продающих в Европе и США пищевых добавок также содержат анаболические стероиды, но эти ингредиенты не указаны на этикетке.

Анаболики или андрогенные стероиды, скрывающиеся в некоторых спортивных добавках, являются синтетическими препаратами, нарушающими нормальный гормональный баланс. Они могут продаваться под видом "прогормонов", "естественных стероидов" или "усилителей тестостерона", способствующих увеличению мышечной массы и силы. Применение андрогенных стероидов может привести к усталости, плохому настроению, раздражительности, облысению по мужскому типу, повреждению печени, сердечным осложнениям, снижению мышечной массы и силы, низкому либидо, увеличению жировой массы и увеличению груди у мужчин (гинекомастия).

Что касается стимуляторов, исследование 2021 года, опубликованное в Клинической токсикологии, выявило девять запрещенных препаратов в 17 марках безрецептурных добавок для повышения энергии и похудения. В низких дозах стимуляторы могут привести к усиленному потоотделению, тремору, невозможности сосредоточиться и к потере сна, а также снижению аппетита и обезвоживанию. В более высоких дозах наблюдается учащенное сердцебиение и высокое кровяное давление.

Даже если вы уверены, что ваши спортивные добавки не содержат стероидов или стимуляторов, риск вреда все равно сохраняется. К примеру, белковые добавки нельзя употреблять в избытке при заболеваниях почек. Некоторые травы, которые рекламируются для похудения, такие как камбоджийская гарциния, может привести к серьезным повреждениям печени. В основном, такие препараты для похудения вызывают только мочегонный эффект и не имеют ничего общего со снижением веса. Также препараты на травяной основе могут снижать уровень сахара в крови, а их употребление вместе с антидиабетическими препаратами может вызвать гипогликемию.

Энергетические напитки, которые часто продаются в тренажерных залах, обычно содержат кофеин, гуарану, таурин (естественно содержащуюся в мясе и рыбе аминокислоту), витамины группы В и сахар. Их потребление перед тренировкой может иметь следующие негативные последствия: беспокойство, раздражительность, обезвоживание, учащенное сердцебиение и повышение АД.

Одна из самых популярных спортивных добавок – это креатин. Он содержится в организме человека и образуется из аминокислот, используется для передачи энергии клеткам. Добавки с креатином могут помочь спортсменам с короткими всплесками скорости или мышечной силы, особенно это нужно бегунам или тяжеловесам.

Креатин в целом считается безопасным, хотя при его применении в высоких дозах существует вероятность серьезных последствий для здоровья, таких как повреждение почек. Чрезмерное потребление может снизить синтез собственного креатина. Также есть вероятность возникновения таких побочных эффектов: диарея, головокружение, увеличение веса и обезвоживание.

Чтобы избежать дальнейших возможных проблем со здоровьем после применения спортивных добавок, обратитесь к специалисту, который подберет качественные и безопасные препараты, учитывая ваше состояние здоровья и возможное наличие хронических заболеваний. Сбалансированное питание, здоровый сон и правильная техника при тренировках – гарант дальнейшего результата.

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