Как избавиться от 'сладкой' зависимости: пять простых шагов на пути к здоровому телу

В настоящее время сладости есть в повседневном питании многих людей. Зависимость от сахара может быть серьезной проблемой, особенно для тех, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни. Чрезмерное потребление сладостей может привести к развитию ожирения, диабета, заболеваний сердца и других проблем со здоровьем.

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О том, как помочь себе избавиться от зависимости сладкого и уменьшить потребление сахара эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер. Всего пять шагов помогут иметь здоровый организм, красивую фигуру и блестящую кожу.

Для начала, обратимся к нескольким научным статьям на эту тему. Ученые провели исследование, показавшее, что отказ от сладкого улучшает функции мозга. Участники исследования, отказавшиеся от сахара на 10 дней, имели более высокие результаты в работе памяти и внимания по сравнению с теми, кто продолжал потреблять сахар.

Кроме того, исследование, проведенное в университете Пенсильвании, показало, что сладкое может вызвать зависимость, подобную наркотической. Ученые установили – после употребления сахара в организме вырабатывается дофамин, являющийся нейромедиатором и отвечающий за возникновение приятных ощущений. Это может привести к тому, что человек будет потреблять все больше и больше сладкого, чтобы почувствовать тот же эффект радости.

Как побороть "сладкую" зависимость?

Снять запрет на сладкое

Если запрет на сладкое связан со стремлением сохранить здоровье, тогда можно попытаться найти заменители, содержащие меньшее количество сахара. Например, фрукты, ягоды или сухофрукты могут удовлетворить вашу потребность. Если запрет связан с эмоциональными проблемами, вам может понадобиться поддержка психолога или терапевта.

Уменьшать потребления сахара постепенно

Один из лучших способов избавиться от "сладкой" зависимости – постепенно уменьшать количество сахара. Внезапное прекращение потребления конфет или тортов может привести к ощущению стресса и раздражительности. Например, если вы обычно добавляете в свой чай три ложки сахара, попробуйте уменьшить количество до двух, а затем – до одной. Это поможет вашему телу привыкнуть.

Заменить лакомства на менее вредные альтернативы

Другой способ отвыкнуть от сахара – заменить его на менее вредные альтернативы. К примеру, вместо сладких напитков можно пить воду с цитрусовым или зеленым чаем, а вместо десерта, выбрать фрукты или йогурт. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что такой способ помог испытуемым уменьшить потребление сахара на 40%.

Увеличить количество белков и клетчатки в рационе

Белки и клетчатка помогут снизить потребление сахара. Эти микроэлементы можно найти в следующих продуктах: мясо, рыба, яйца, овощи и орехи. Они помогают насытить организм.

Включить физическую активность

Спорт – важный элемент здорового образа жизни. Тренировки помогают увеличить выработку эндорфинов – химических веществ, уменьшающих уровень стресса, который может приводить к повышенному употреблению сахара.

Важно понимать – процесс отказа от сладостей может быть сложным, он требует времени и настойчивости. Но это не значит, что вам нужно полностью избавиться от этой привычки. По мере уменьшения зависимости вы сможете почувствовать больше контроля над своим организмом.

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