Названы три жира, которые стоит есть больше для здорового похудения

Времена гонений на жиры, как причину появления лишнего веса далеко позади. Теперь нутрициологи убеждают – качественные жиры, помогают поддерживать высокий уровень энергии и насыщают организм важными элементами. Но какие жиры есть, чтобы быстрее похудеть?

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Издание She Finds обратилось к диетологу Кэтрин Джервасио за советом. И она назвала три продукта, содержащие много жиров, которые станут полезным дополнением к вашей диете. В том числе направленной на снижение веса.

Оливковое масло

Из всех растительных масел именно оливковое имеет самый высокий процент мононенасыщенных жиров, которые способны снижать уровень плохого холестерина в крови. В нем таких почти три четверти. Она также содержит антиоксиданты олеуропеин и олеокантал, которые помогают бороться с воспалением в организме, что очень полезно, ведь быстро восстанавливает его здоровье и налаживает жизненные процессы. На оливковом масле можно жарить, его можно добавлять в салаты и другие блюда – вариантов масса.

Авокадо

Авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые полезны для сердечно-сосудистой системы и пищеварения при похудении. Также он содержит витамины Е, С и А, которые действуют как антиоксиданты для поддержания здоровья организма, и способны несколько ускорить метаболизм. Но не увлекайтесь, в этих плодах действительно высоко содержание жиров, которое при чрезмерном потреблении может начать откладываться на талии. Поэтому одного авокадо в день более чем достаточно.

Миндаль

Если вы любите перекусывать орехами, попробуйте перейти на миндаль. Он является источником растительного белка и богат клетчаткой. Это одновременно помогает пищеварительному процессу и обеспечивает длительное чувство сытости. Содержание же ненасыщенных жиров в составе этого ореха доходит до 65%, что позволяет бороться с повышенным холестерином.

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