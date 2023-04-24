Покупать больше не придется: как вырастить дома голубику

Голубика не только вкусная, но и очень полезная для организма ягода. Она содержит витамины А, В, Е, С, К, РР, в ее составе много магния, железа, кальция, фосфора, клетчатки, антиоксидантов и аминокислот. Голубика повышает иммунитет, предотвращает появление атеросклероза и гипертонии, укрепляет капилляры, улучшает метаболизм, снижает уровень холестерина и сахара.

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Обычно голубика стоит недешево. Но ее достаточно легко вырастить дома на грядках. Как это правильно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила посадки голубики

Перед посадкой голубики рекомендуют замочить ее корни в теплой воде и продержать их там минимум 15 минут. Затем их следует хорошо расправить.

По словам экспертов, саженцы голубики лучше сажать в лунки, глубиной 40-60 см. Идеально было бы выкладывать на дно лунок опилки. Для того чтобы ягоды щедро уродили, в почву добавляют лимонную кислоту.

Корневую шейку голубики нужно углубить на 5 см глубже в лунку и засыпать ее грунтом.

Как поливать голубику

Голубике требуется много воды, поэтому не следует пренебрегать ее регулярным поливом. Высадив голубику, несколько недель нужно поливать ее один раз в три дня, выливая 5-7 ведер воды. Когда куст хорошо укоренится – советуют сократить полив до одного раза в неделю.

Вокруг ствола рекомендуют сделать мульчирование сосновой корой или опилками.

Кстати, упорядочивая грядки, нужно не забывать о правилах соседства. Некоторые овощи нельзя сажать рядом – они будут "забирать" друг у друга питательные вещества из почвы и будут иметь общие заболевания. Детальнее читайте в материале.

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