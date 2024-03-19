Почему в СССР дверь открывалась только внутрь: интересные причины

Некоторые строительные нормы, распространенные в СССР, сегодня вызывают удивление. Например то, что многоэтажки практически никогда не были выше 9 этажей.

Одной из таких экзотических сегодня особенностей является дверь квартиры, которая открывается внутрь. До сих пор существуют целые дома, в которых каждая квартира оборудована именно таким образом. OBOZ.UA попытался разобраться, почему сложилось именно так.

Версия о безопасности и милиции

Достаточно популярным является объяснение, которое связывает такое обустройство домов требованиями безопасности. Поскольку СССР был тоталитарным государством, где правоохранители имели значительный контроль над частной жизнью людей, считалось, что они должны иметь легкий доступ к помещениям граждан. А выбить дверь, которая открывается внутрь якобы легче, чем сломать дверь, которая двигается наружу.

И действительно, в Союзе каждый ходил под риском того, что милиция может прийти домой в любой момент. Но все же такое устройство двери было обусловлено совсем другими обстоятельствами.

Требования пожарной безопасности

Строительные стандарты в СССР декларировали высокие требования пожарной безопасности. Но обеспечивать ее приходилось за минимальные средства, ведь на строительстве, как и на всем, строго экономили. Именно поэтому в "хрущевках" уменьшенную площадь имели не только квартиры, но и общие помещения, такие как лестничные площадки. Если бы дверь в квартирах при этом открывалась наружу, то при пожаре, когда все жильцы начали бы одновременно эвакуироваться, они сильно мешали бы друг другу выйти. Поэтому, согласно стандартам, двери в таких квартирах устанавливали так, чтобы они открывались внутрь.

Как только советская строительная промышленность начала строить жилье с более просторными подъездами, от этой практики отказались. Ведь на самом деле эвакуироваться сквозь дверь, открытую внутрь, тоже проблематично. Поэтому уже в брежневках размеры лестничных площадок стали делать такими, чтобы можно было свободно открывать двери наружу.

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