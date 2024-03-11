Почему в СССР телевизоры накрывали на ночь салфеткой или тканью: объяснение

Одним из обязательных элементов советского интерьера была салфетка, наброшенная на телевизор. Текстиль выбирали обязательно праздничный или вязали ажурную вещь самостоятельно. Такие до сих пор можно встретить в домах очень пожилых людей. Но зачем они так поступают?

OBOZ.UA поинтересовался происхождением такого обычая. Причин у него оказалось несколько.

Декоративная

Советский быт не отличался богатством декора и эстетичностью. Поэтому люди украшали свое жизненное пространство, как могли. Отсюда любовь к ярким цветам, пестрым принтам и декоративным элементам даже в самых неожиданных местах. Так салфетка на телевизоре была для многих постдополнительным штрихом домашнего уюта.

К тому же громоздкие советские телевизоры с трубкой имели сверху плоскую поверхность, которую нередко использовали, как используют каминные полки – для того чтобы расставить там какие-то памятные безделушки, фотографии дорогих людей. Салфетка одновременно защищала эту поверхность от царапин при таком использовании.

Функциональная

Кстати, о трубках кинескопа. Эта деталь, отвечающая за передачу изображения, была чувствительна к солнечному свету. Некоторые части экрана могли тускнеть и выгорать на солнце, поэтому кинескопные телевизоры рекомендовали ставить в затененном углу в доме. Салфетка на устройстве позволяла создать ему дополнительную защиту от солнца. И, конечно, защищала его от попадания внутрь пыли, что в отдельных случаях могло приводить даже к пожару.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР не ставили пластиковые окна, хотя и алюминий, и пластик в стране массово производили.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.