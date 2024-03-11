Почему в СССР телевизоры накрывали на ночь салфеткой или тканью: объяснение
Одним из обязательных элементов советского интерьера была салфетка, наброшенная на телевизор. Текстиль выбирали обязательно праздничный или вязали ажурную вещь самостоятельно. Такие до сих пор можно встретить в домах очень пожилых людей. Но зачем они так поступают?
OBOZ.UA поинтересовался происхождением такого обычая. Причин у него оказалось несколько.
Декоративная
Советский быт не отличался богатством декора и эстетичностью. Поэтому люди украшали свое жизненное пространство, как могли. Отсюда любовь к ярким цветам, пестрым принтам и декоративным элементам даже в самых неожиданных местах. Так салфетка на телевизоре была для многих постдополнительным штрихом домашнего уюта.
К тому же громоздкие советские телевизоры с трубкой имели сверху плоскую поверхность, которую нередко использовали, как используют каминные полки – для того чтобы расставить там какие-то памятные безделушки, фотографии дорогих людей. Салфетка одновременно защищала эту поверхность от царапин при таком использовании.
Функциональная
Кстати, о трубках кинескопа. Эта деталь, отвечающая за передачу изображения, была чувствительна к солнечному свету. Некоторые части экрана могли тускнеть и выгорать на солнце, поэтому кинескопные телевизоры рекомендовали ставить в затененном углу в доме. Салфетка на устройстве позволяла создать ему дополнительную защиту от солнца. И, конечно, защищала его от попадания внутрь пыли, что в отдельных случаях могло приводить даже к пожару.
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