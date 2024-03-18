Почему в СССР не строили дома выше девяти этажей: все причины

Много ли вы можете припомнить советских небоскребов? Буквально несколько штук, и все построены в крупных городах под административные здания. Жилищная застройка в СССР почти никогда не превышала 9 этажей. Но почему?

OBOZ.UA попытался разобраться в этом вопросе. Оказывается, на это было сразу несколько причин. Все их в принципе можно свести к одной – плановая экономика была неэффективной, а ее стандарты сильно ограничивали развитие, в том числе строительных технологий.

Государственные стандарты и экономия

Жилищное строительство в СССР, когда государство декларировало цель обеспечить каждую семью отдельным жильем, велось очень быстрыми темпами и на очень большой территории. Чтобы обеспечить соблюдение сроков, нужно было строить в строгом соответствии со стандартами, и стандарты эти должны быть одинаковыми повсюду. С точки зрения простоты и скорости застройки 9 этажей оказались максимально допустимой высотой здания. Высшие сооружения нужно было оснащать двумя лифтами – пассажирским и грузовым, а также обеспечивать дополнительные меры пожарной безопасности. Это делало строительство существенно более дорогим и более длительным, а это не вкладывалось в планы государства и не отвечало требованиям экономии ресурсов.

Безопасность зданий

Кстати, о пожарной безопасности. Девятый этаж – самый высокий, до которого могла дотянуться стандартная советская пожарная машина. При отсутствии внутренних систем детекции дыма и пожаротушения это делало сооружение более высоких зданий не только нецелесообразным, но и опасным. К тому же, в более высокие дома по стандартам нельзя было проводить газ – это повышает вероятность взрыва и сильно усложняет ликвидацию его последствий.

Различные условия строительства

Огромная территория СССР и совершенно разные географические особенности каждого региона делали высотное строительство невозможным. Ведь для каждого типа ландшафтов, почв и разного уровня сейсмической опасности необходимо разрабатывать отдельный проект застройки. А это дополнительное время и деньги. Времени этого у строителей не было, ведь нужно выполнять план и создавать картинку для пропаганды. О деньгах еще раз вспоминать, пожалуй, не стоит. Именно поэтому массовая советская застройка была типичной и не превышала девяти этажей. А также превращала города по всей территории СССР в безликие клоны друг друга.

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