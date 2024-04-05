Почему в СССР чуть не запретили кефир: особенно остерегались из-за детей

Два слова, которые первыми приходят на ум при упоминании об СССР – это "дефицит" и "запрет". Почти все было в дефиците, а что не было – то могли в любой момент запретить, причем касалось это абсолютно всех сфер жизни: от спорта (вспомним запрет каратэ ) до ежедневного питания.

К примеру, мало кто знает, что в СССР чуть не запретили кефир. Чем не угодил советам этот кисломолочный продукт и почему его состав вдруг стал неподходящим для советской идеологии, разбирался OBOZ.UA.

Как кефир под "сухой закон" чуть не попал

В 1980-х годах власти СССР серьезно взялись за борьбу с алкоголизмом. В народе эту кампанию называли "сухим законом". На практике все выглядело в "лучших" традициях советского радикализма: начали массово вырубать виноградники и закрывать заводы по производству вин и других спиртных напитков. И возникает вопрос: при чем здесь кефир?

Как-то группа академиков авторитетно заявила, что кефир попадает под действие "сухого закона" – в нем содержатся градусы. В партийной верхушке начались оживленные дискуссии и многочисленные заседания. Решали новую важную проблему, которая вдруг стала на пути безоблачного трезвого будущего советских людей: стоит ли запрещать кефир? Некоторые активисты потребовали хотя бы исключить кефир из меню детских заведений.

Результаты спора

Позже ученые все-таки объяснили, что для детей кисломолочный продукт совсем не вреден, ведь у напитка слишком низкая концентрация этанола.

Кефир производили из молока, кефирных грибов или молочнокислых бактерий и дрожжей. Выдерживали напиток в теплом помещении, затем переносили в прохладное место для созревания. В зависимости от состава и процессов изготовления кефир мог быть слабым, средним или крепким.

До введения "сухого закона" кефир в СССР массово рекомендовали как полезный напиток для диетического питания, а его производство было организовано в очень больших масштабах. Запретить этот процесс было тяжело.

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