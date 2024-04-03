Зачем в СССР дети собирали сушеных комаров: откуда взялся миф об их продаже

Небогатое впечатлениями и развлечениями советское детство заставляло малышей проявлять фантазию и придумывать игры, которые сейчас кажутся настоящим безумием. Так дети в СССР собирали сушеных комаров и соревновались, кто первым насобирает килограмм. Но почему и зачем они так поступали?

OBOZ.UA попытался разобраться в происхождении этого мифа. А также в том, что заставляло детей заниматься такими странными вещами.

Исследователи городских легенд утверждают, что собиранием комаров дети занимались в 1970-х и 1980-х годах. Они сами распространяли между собой байку о том, что в аптеках начали принимать сушеных комаров и платить за это сумасшедшие деньги. По некоторым версиям, полный килограмм мертвых насекомых можно было выменять даже на престижную машину – "Волгу".

Откуда пошли такие слухи, точно неизвестно. Однако распространялись они с бешеной скоростью. Дети, страдавшие от вечных советским дефицитов на все, наравне со взрослыми так воплощали свои мечты о достатке.

Зачем аптекам комары, маленькие советские граждане особо не задумывались. Но существовали версии, что с помощью насекомых проводили какие-то медицинские исследования или социальные эксперименты. Причем не только советская наука была заинтересована в таком материале. Одна из версий легенды утверждала, что аптекари нелегально продавали мертвых комаров американцам, использовавшим их для разработки новых лекарств.

Конечно, это была не единственная версия мифа, которая распространялась среди людей. Так, согласно другому варианту аптекам нужны были не целые комары, а только их хоботки. Вроде бы только таким образом можно было получить "Волгу". Более приземленный вариант рассказывал, что наловленные насекомые аптекари продавали в зоомагазины для того, чтобы там из них делали корм для аквариумных рыб.

Так или иначе, а собрать килограмм комаров никому из советских детей не удалось, хотя некоторые очень старались и даже собирались в группы, чтобы быстрее достичь цели. Поэтому со временем эту игру забыли и сейчас ее могут вспомнить только те, кто рос в те годы в СССР.

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