Почему в СССР запрещали карате: можно было даже попасть в тюрьму

Карате – один из самых популярных видов спорта: нынче есть много детских кружков, спортивных организаций, проводятся соревнования и турниры. Однако немногие знают, что в определенный период советской эпохи карате было под запретом – дошло даже до тюремных сроков для тренеров и каратистов.

Восточные единоборства были популярны в СССР, но власти это не нравилось. Почему в СССР запрещали карате – читайте в материале OBOZ.UA.

Карате и железный занавес

В 1960-1970-х годах началось массовое увлечение восточными единоборствами. За железный занавес карате проникало постепенно: некоторые приемы показывали студенты из Азии, определенные знания привозили иностранные спортсмены.

Первыми начали легально преподавать карате в СССР Тецуо Сато, Хасимото, Ако Таулуев, Владимир Ковалев. В 1977 году даже появилась Центральная школа карате, но попасть на учебу было довольно тяжело – конкурс составлял более 200 человек на место. В 1978 году появилась Федерация карате СССР, а в 1980 году в Ташкенте прошел первый чемпионат страны.

Запрет карате

И вдруг, как часто случалось в СССР, объявили очередной тотальный запрет. В этот раз "под раздачу" попало карате.

Ситуация была довольно неожиданной – в то время более 6 миллионов человек профессионально занимались этим видом спорта. Осенью 1981 года в статью 219 УК РСФСР был внесен пункт о "Незаконном обучении карате". За обучение приемам карате грозили 2 года тюрьмы и штраф.

Если тренер брал с учеников деньги, а материальную выгоду признавали "существенной" или если тренер уже привлекался к ответственности за подобные учения, его могли посадить на 5 лет с конфискацией имущества.

Произошел и показательный процесс над тренером ушу. Никто не обратил внимание, что эта китайская гимнастика не имела отношения к карате. Тех, кто занимался восточными единоборствами, даже могли признать в попытке свержения советской власти.

В чем причина внезапного запрета? Версий несколько. По одной, карате стало столь популярным, начался отток молодежи от других видов спорта. А это было невыгодно – власти акцентировали внимание на необходимости развития именно олимпийских видов спорта, чтобы улучшать имидж страны, а уход молодежи от традиционных видов мог сказаться на результатах сборной союза.

Другая версия имела морально-идеологическую основу. Культ сенсея был очень невыгоден для советской идеологии, так как жизнь молодежи контролировалась государством, а восточная философия " могла привести к инакомыслию". Например, власти боялись, что сенсеи начнут поставлять бойцов для криминала или создадут ячейки с целью смены государственного устройства.

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