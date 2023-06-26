Почему коты выгибают спину: причины, о которых вы не знали

Кошки могут делать разные вещи, которые кажутся нам милыми и забавными. Большинство хозяев даже не подозревают, что означают движения животных и какие причины их побуждают.

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Часто мы наблюдаем, как кошка выгибает спину, но не всегда понимаем, какой сигнал она нам подает. Поэтому OBOZREVATEL разобрался в этом явлении и нашел ответ на вопросы.

Чаще пушистики выгибают спину из - за страха. Они разрыхляют свою шерсть и такая поза помогает им выглядеть более крупными и грозными. Поэтому в такой момент лучше не трогать животное, потому что из-за испуга можете пострадать и вы.

Также коты становятся в такую позу, когда испытывают боль. В таком случае нужно внимательнее присмотреться к состоянию здоровья питомца и при необходимости отвезти к ветеринару.

Следует обратиться за помощью врача и тогда, когда кошка ведет себя отстраненно, чрезмерно вылизывает свою шерсть и проявляет агрессию. Это признаки нездорового поведения пушистика.

Котики могут выгибать спину и во время игры или от приятных ощущений. Также самым простым объяснением может служить то, что домашний любимец просто захотел размяться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие котики носят невыносимый характер. В некоторых породах заложены в генетике мстительность и строптивость.

Также коты имеют неприятную для своих хозяев привычку ходить в туалет в сад или на огород, что может привести к пищевому отравлению из-за попадания в почву паразитов. Рассказываем, как отучить животных.

За пушистиками с самой длинной шерстью нужно тщательнее ухаживать и расчесывать их каждый день, чтобы не образовывались комочки. Читайте как в нашем материале.

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