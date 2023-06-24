Не только персидские: какие кошки имеют самую длинную шерсть

Людям, имеющим склонность к аллергии, не следует заводить животных со слишком пушистой шерстью. Линька – естественный процесс, но правильный уход позволит сделать его менее заметным.

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Не всем известен факт, что сфинксы тоже линяют. Они не имеют шерсти, но линяют кожей, которая начинает отшелушиваться – эти чешуйки также могут вызвать аллергию. Издание The Scotsman составило рейтинг самых длинношерстых котов.

Персидский кот

Конечно, рейтинг возглавляет персидский кот. Представители этой породы линяют независимо от времени года. "Персов" нужно ежедневно вычесывать специальной щеткой, иначе шерсть начнет сбиваться в комочки.

Менский кот (менкс)

Мэнксы – милые бесхвостые кошки, которые любят общение с людьми и станут отличным компаньоном для тех, кто имеет время и терпение, чтобы уделить им необходимое внимание. Менксы очень умны и хорошо поддаются дрессировке.

Мэйн-кун

Гигантские мейн-куны – самые большие домашние коты. У них очень густая и длинная шерсть, которая постоянно линяет.

Лаперм

Нежные, компанейские, игривые и приветливые лапермы имеют одну неприятную особенность – их волнистая шерсть постоянно линяет. Будьте готовы к ежедневной уборке дома и вычесыванию шерсти, если вы решили выбрать представителя этой породы в качестве домашнего питомца.

Пикси-боб

Пикси-бобы имеют разную длину шерсти: они могут быть или слишком пушистыми или короткошерстными. Однако, независимо от длины меха, пикси-бобы нестерпимо линяют.

Рагамаффин

Спокойные, ленивые и дружелюбные рагамаффины имеют длинную шерсть разнообразных оттенков. Рагамаффин вывели после скрещения редгола с беспородным котом.

Японский бобтейл

Это одна из самых социальных пород. Бобтейлы – очень игривые, активные, общительные, хоть и несколько непослушные коты.

Гималайский кот

Гималайские коты, как тибетские мудрецы, любят тишину и покой. Внешне их можно спутать с персидскими котами. У них длинная шерсть и они любят спать на диванах – так что убирать придется чаще.

Бирманский кот

Бирманский кот имеет очень длинную, шелковистую и мягкую шерсть. Это приятная, игривая и социальная порода, которая обожает играть с детьми.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как понять, что коту скучно, и как его правильно развлечь.

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