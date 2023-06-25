Как отучить кота ходить в туалет в огороде или саду: четыре эффективных метода

Когда хозяева возятся на огороде или саду, то меньше всего хочется увидеть, как кот ходит там в туалет. Это неприятное зрелище очень раздражает очевидцев.

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Такая привычка может навредить цветам или саженцам в саду и огороде. Поэтому OBOZREVATEL собрал эффективные методы, как отучить от этого домашнего питомца.

Фекалии кошек содержат паразитов, поэтому их наличие в почве может спровоцировать отравление или привести к другим болезням в случае употребления овощей с грядки. Чтобы предотвратить это, следуйте следующим советам.

Посадите растения, отпугивающие котов

Есть специальное растение, которое не даст коту сделать из вашего сада туалет – это собачий колеус. Оно имеет резкий запах, отпугивающий не только кошек, но и других домашних любимцев. Также лаванда, розмарин, рута, цитрусовые шкурки и кофейная гуща не привлекают пушистиков.

Устройства для полива

Установите систему автоматического полива: такие устройства не только будут увлажнять почву, но и напугают котиков струями воды.

Физические барьеры

Чтобы сделать некомфортным определенный участок для кота, покройте его каменной мульчей или сосновыми шишками. Также можно плотно усадить растения друг возле друга, что не оставит места для домашнего любимца.

Специальная зона

Если коту все-таки понравился ваш сад, то выделите ему там отдельный уголок. Насыпьте песок и добавьте туда кошачьей мяты или несколько кусочков его экскрементов.

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