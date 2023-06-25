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Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

Obozrevatel
Жизнь
2 минуты
462
Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 'тяжелых' пород

Домашние любимцы поднимают настроение и чувствуют, когда нам плохо. Однако не все котики могут быть милыми и добрыми к своим хозяевам, и это не значит, что они вас не любят, просто у них это заложено в генетике.

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Сложный и своенравный характер кошки зависит от ее породы. OBOZREVATEL собрал самые распространенные виды пушистиков, которые могут не на шутку сыграть на ваших нервах (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сиамские

К котикам этой породы нужно относиться с уважением и уделять им достаточно внимания. Потому что они могут обидеться и отомстить, когда вы не ожидаете этого. Злопамятные кошки не позволят нарушить свои личные границы, за такое ваш любимец покажет свой гнев, а ваши руки будут поцарапаны.

Если у вас есть дети, то лучше выберите другую породу кошек, более дружественную. Потому что детки могут бессознательно обидеть четвероногих, на что они не будут "молчать".

Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

Мэйн-кун

Эти красивые и величественные пушистики с необычной формой ушей, имеют высокий интеллект, а их вес может достигать 15 килограммов. В большинстве они добрые, не любят надолго оставаться в одиночестве, но и чрезмерное внимание, может вызвать агрессивное поведение. Поэтому с ними нужно соблюдать осторожность.

Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

Бенгальцы

Кошки такой породы не только похожи на леопардов своей окраской, но и имеют охотничьи инстинкты и очень темпераментны. Чтобы избежать их агрессивности в характере, нужно с детства уделять много внимания и ласки.

Они очень активны и любознательны, поэтому долго не сидят на одном месте. А при отсутствии хозяев могут устроить полный беспорядок в доме.

Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

Британцы

Пушистики этой породы гордые и темпераментные. Они не очень любят людей, поэтому держатся от своих хозяев на расстоянии. Им не нравится, когда их часто берут на руки и долго не отпускают. Так, вы можете получить не только царапины, но и укусы.

Хорошие и доверительные отношения с котиком можно установить только при длительном общении.

Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

Сибирские

Такую породу часто сравнивают с собаками. Они дружат только со своим хозяином, а свою территорию охраняют от посторонних. Они очень преданы и редко проявляют агрессию. Это может произойти, если излишне проявлять внимание, когда им это не нравится.

Какие коты имеют невыносимый характер: топ-5 "тяжелых" пород

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