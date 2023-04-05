По 6 кг с куста: чем подкормить перец, чтобы получить рекордный урожай

Перец – теплолюбивая культура, поэтому для выращивания необходимо подобрать оптимальную температуру и уровень освещения. Овощ идеально подходит для приготовления разнообразных блюд – от салатов до запеканок и аджики.

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Но болгарский перец – довольно капризная культура, мгновенно реагирующая на малейшие неблагоприятные факторы. Чем подкормить перец, чтобы получить рекордный урожай, читайте в материале OBOZREVATEL.

Простой лайфхак поможет не только вырастить качественный урожай, но существенно увеличить плодоношение.

Чаще всего для подкормки перца используют:

древесную золу

настой на основе навоза

настой на основе крапивы.

Крапивное удобрение хорошо повлияет на рост, развитие и урожай перца. Готовить его очень просто – в основе должны быть вышеперечисленные ингредиенты.

В большую бочку насыпаем измельченную крапиву так, чтобы заполнить емкость на треть. Далее добавляем слой навоза – нужно взять 5-6 кг и засыпать его 500 г древесной золы.

Фактически это все. Удобрение готово. Главное теперь – дать ему настояться как минимум 2 недели. Важно периодически перемешивать все ингредиенты.

Перед тем, как будете подкармливать кусты, средство нужно тщательно процедить и развести водой, соблюдая пропорцию 1:10.

Прежде чем вносить удобрение, щедро полейте землю чистой водой. Крапивную настойку лучше использовать вечером. Достаточно двух-трех подкормок на сезон.

Под каждый куст выливаем 0,5л удобрения – если растение еще растет. На взрослое растение требуется литр раствора.

А если вы хотите ускорить рост рассады перца – попробуйте удобрение из алоэ. Наибольшую пользу принесет сок как минимум трехлетнего растения. Как правильно перетирать листья и сколько времени нужно настаивать раствор – читайте в материале.

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