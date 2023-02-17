Когда сеять перец на рассаду: благоприятные дни в феврале и марте

Урожай перца зависит не только от почвы и благоприятной погоды. Опытные огородники знают, что одно из главных условий – правильно выбранный период высадки рассады на грядки.

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Перец – теплолюбивая культура, поэтому для выращивания нужно подобрать оптимальную температуру и уровень освещения. О том, когда можно сеять перец на рассаду, читайте в материале OBOZREVATEL.

Посевной календарь

По посевному календарю можно выбрать подходящие даты для начала огородных работ. Фазы Луны оказывают влияние на рост и развитие растений. В период спадающей Луны активно растет корневая система. Растущая фаза активизирует рост растения вверх.

На новолуние вообще не советуют начинать огородные работы, это касается даже полива растений.

Сеять перец можно 3-4, 7-14 та 22-23 февраля.



В марте благоприятны следующие дни: 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29 и 30.

Как сеять перец

Огородники не советуют выбирать торфяную почву для посадки перца.

Ориентироваться следует на температурные показатели, но больше – на продолжительность светового дня. Недостаточное количество естественного света оказывает негативное влияние на рассаду. Сеять можно, как только длина дня составит не менее 12 часов.

На грядки перец высаживают, когда земля прогреется до +17 °C. Как только температура опустится ниже +14 °C, перец перестанет расти.

Поливать перец советуют в меру, слишком большого количества влаги он не любит.

Конец мая–начало июня – идеальный период для высадки рассады в почву. Если вы выращиваете перец в теплице – сажать можно уже в середине или конце апреля. Это можно делать через 60-70 дней после посева семян на рассаду.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда можно сажать помидоры.

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