Что нельзя делать при выращивании помидоров: ошибки, которые 'убивают' урожай

Помидоры часто называют капризной огородной культурой. Они действительно чувствительны к некомфортным для себя условиям. Но в выращивании сочных плодов нет ничего сложного, если знать основные ошибки, которые допускают огородники.

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OBOZREVATEL рассказывает, что можно делать с помидорами и что делать не стоит. Эти простые правила помогут получить действительно большой урожай.

Подготовка семян

Получить семена для выращивания помидор можно двумя способами. Их можно собрать самостоятельно из спелого здорового плода. Семена нужно аккуратно выбрать и высушить на солнце, а затем положить в воздухопроницаемый пакет и положить в сухое прохладное место до следующего года, когда придет время выращивать из них рассаду.

Сейчас большинство дачников предпочитают готовые семена, которые можно купить в магазине. Обязательно обращайте внимание на срок его годности и целостность упаковки. В таком случае вы получите самый лучший посевной материал.

Высадка в грунт

Здесь существует три подхода – выращивание рассады с пересадкой после устойчивого потепления, высевание семян в теплице и сразу закладывание в открытую землю. Сказать, какой из способов самый лучший невозможно. В теплом климате семена прекрасно взойдут в открытом грунте, в более холодном – пока почва достаточно прогреется, растения уже должны быть достаточно взрослыми, чтобы дать хороший урожай. В таком случае спасает рассада.

Как выращивать рассаду помидоров

Вырастить здоровую помидорную рассаду не так уж сложно. Достаточно соблюдать несколько правил:

высадить семена в подходящие для этого горшки, например в специальные торфяные;

выдержать семена, а затем всходы в теплом помещении до времени, когда температура перестанет опускаться ниже 18 градусов;

поливать рассаду только отстоявшейся водой комнатной температуры – не холодной;

удобрения применять можно, но в концентрации ниже рекомендованной, чтобы не повредить молодому растению;

переносить рассаду в открытый грунт только на солнечной стороне участка;

для выбора правильного момента под высадку следует внимательно следить за прогнозом погоды и ни в коем случае не делать этого, если синоптики еще прогнозируют ночные заморозки.

Важно помнить, что помидоры – растение, которое любит теплую землю и воздух, много солнца, достаточно воды и качественные удобрения. Если обеспечить культуре все эти условия, урожай будет отличным.

Распространенные ошибки при выращивании помидоров

Исходя из условий, которые любят томаты, можно выделить основные ошибки, являющиеся, по сути, нарушением этих условий. Итак, хороший урожай вы не получите, если:

дадите растению замерзнуть – высадите в холодную землю или сделаете это в период заморозков;

будете поливать кусты холодной водой;

станете выращивать помидоры в тени;

будете излишне использовать удобрения и гербициды.

Оптимальная температура, при которой кусты помидоров растут – это 23-25 градусов тепла, для дозревания плодов подойдет даже более высокая температура. Если цветы или завязь подвергнуть воздействию температуры 10-15 градусов, то это может уничтожить весь урожай.

Что касается удобрений, то лучше избегать азотистых соединений. Также гербициды, внесенные под кусты, способны нанести растениям химические ожоги. Поэтому лучше внести маловато подкормки, чем с ней переборщить.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о немецком способе сажать помидоры, который дает хороший урожай.

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