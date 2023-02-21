Как ускорить рост рассады помидоров и перца: малоизвестный трюк

В конце зимы и первые весенние месяцы начинают сажать помидоры и перец на рассаду. И хотя это не очень привередливые культуры, все же иногда рассада растет слишком медленно и выглядит болезненно.

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По словам экспертов, есть один очень действенный лайфхак, который поможет ускорить рост рассады без использования специализированных стимуляторов роста. Как ускорить рост помидоров и перца с помощью натуральных компонентов, читайте в материале OBOZREVATEL.

Если вы не хотите покупать биостимуляторы, попробуйте взять сок алоэ.

Не следует использовать сок молодого алоэ. Наибольшую пользу принесет сок как минимум трехлетнего растения.

Чтобы получить жидкость, следует срезать нижние листья и осторожно промыть их губкой. Губку нужно заранее смочить в теплой воде.

Перетрите листья алоэ до состояния пасты, используя деревянную ложку. Поместите его в емкость и накройте крышкой. Должно пройти минимум 10 дней, чтобы сок настоялся.

Затем эксперты советуют взять 5 литров воды и развести в ней 10 столовых ложек полученного сока алоэ. Рассаду следует регулярно поливать раствором. Алоэ обладает выраженными бактерицидными свойствами. С помощью сока алоэ можно повысить стойкость рассады и улучшить ее иммунитет.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выращивать помидоры и когда начинать сеять рассаду.

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