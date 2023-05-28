Плоды будут огромными и сладкими: чем подсыпать свеклу в мае

Конец мая – идеальное время, чтобы подкормить свеклу. Именно в последние дни весны все растения начинают активный рост, распускаются и набирают силу. Лучше начать подготовку почвы для посадки свеклы еще осенью, но если вы не успели этого сделать – не беда. Майские удобрения помогут вырастить щедрый и вкусный урожай.

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Следует обратить внимание на тип грунта и количество азота. Если слишком увлечься подкормкой, можно получить действительно большую по размеру свеклу, в составе которой будет большое количество нитратов. Какие удобрения полезны, а какие – противопоказаны для свеклы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Правила выращивания свеклы

В кислую почву специалисты рекомендуют добавить доломит или известь. Такая подкормка улучшит структуру почвы, что в свою очередь приведет к стимулированию роста свеклы.

Весной также можно добавить на грядку древесную золу, содержащую ценные минералы.

Лучше всего начинать подкормку свеклы после первого ее прореживания. Кстати, есть удобрения, которыми можно пополнять грядки в течение всего сезона. Речь идет о гумусе, компосте или перегное. Так периодически можно насыщать почву питательными веществами.

Самый быстрый результат покажут минеральные удобрения, растворы минеральных солей. Свекла пойдет в активный рост буквально через несколько дней.

Ошибки при подкормке свеклы

Ни в коем случае нельзя перенасыщать грядку азотными удобрениями. Свекла будет бурно расти, что создаст иллюзию эффективности удобрения. На самом же деле они будут иметь высокое содержание нитратов и быстро испортятся.

На почвах со слишком плотной структурой (глинистых и сухих типах) свекла не будет иметь достаточного количества питательных веществ. Высыхая после дождя, такие типы словно превратятся в "панцирь" для растения.

Песчаная почва быстро высыхает, поэтому свеклу, посаженную в таких условиях, придется часто поливать. Кроме того, этот тип почвы потребует активной подкормки.

Свекла любит нейтральный или низкий уровень pH. В кислой среде овощи вырастут "деревянными" и "бородатыми".

Не следует слишком увлекаться и удобрениями, в составе которых есть кальций. Такие корнеплоды будут часто беспокоить парша. Также на свекле может появиться грибок.

Недостаток бора приведет к развитию гнили. Свекла может иметь гнилую почерневшую середину, хотя внешне будет выглядеть здоровой.

Летняя подкормка

Чем подкормить свеклу в июне

В первый месяц лета идет активный рост листьев и развитие корневой системы. Растение может нуждаться в азоте и фосфоре.

Полезными удобрениями будут:

настой коровяка

настой куриного помета

настой зеленой сброженной травы.

Июльская подкормка

В июле наращивается масса и формируется корнеплод. Есть несколько вариантов удобрений:

Настой мочевины. Раствор аммиака – в пропорции 10 л воды и 2 столовых ложки аммиака. Древесная зола – насыпать между посадками. Настой из древесной золы – в ведро воды добавляем 1 стакан удобрения.

Чем подкормить в августе

В последний месяц лета свекла окончательно формируется и созревает. В августе нельзя вносить азотные удобрения. Полезным будет калий. Кроме того, подойдут следующие удобрения:

солевой раствор

сульфат калия

борная кислота.

В общем, свекла не слишком неприхотлива, поэтому вырастить ее на грядке будет не сложно. А вот неправильное соседство может послужить причиной плохого урожая. Свекла может вырасти мелкой, слабой и невкусной. Какие культуры нельзя сажать возле свеклы – читайте в материале.

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