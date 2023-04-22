Что нельзя сажать возле свеклы: растения, которые испортят урожай

Полезную и вкусную свеклу используют для приготовления многих блюд. Содержание витаминов групп B, С и A, фолиевая кислота, калий, железо, цинк, фосфор, органические кислоты, аминокислоты и клетчатка делают свеклу незаменимой для сбалансированного питания. Этот овощ полезен для желудочно-кишечного тракта, очищения крови и печени.

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В целом свекла неприхотлива, так что вырастить ее на грядке будет совсем не сложно. Однако неправильное соседство может послужить причиной бедного урожая. Свекла вырастет хилой, мелкой и не будет обладать выраженными вкусовыми качествами. Что нельзя сажать возле свеклы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Свекла лучше будет расти на рыхлой плодородной почве. Идеально подойдут среднесуглинистые, супесчаные и легкие почвы, в составе которых много органических веществ. Этот овощ имеет одну особенность – он будет плохо расти в кислой среде, поэтому уровень pH почвы должен быть близок к нейтральному.

Выбирая место для посадки свеклы, нужно убедиться, чтобы рядом не было культур, которые могут ее затенять, перекрывая солнечный свет. Кроме того, корневая система растений должна располагаться на разных уровнях.

Можно выращивать свеклу рядом с укропом, редисом, луком и чесноком. Свеклу часто сажают по периметру вдоль грядок с морковью – это позволит удобнее прореживать ростки.

Хорошими соседями для свеклы будут:

картофель

фасоль

помидоры

редис

капуста.

А бархатцы могут даже защищать свеклу от вредителей.

Часто свеклу сажают рядом с картофелем, располагая ее по краям междурядий. Важно помнить, что огурцы могут создать тень и воспрепятствовать росту свеклы.

Есть главные принципы чередования огородных культур, которые следует учесть, упорядочивая грядку.

Растения не должны иметь склонности к одинаковым заболеваниям и вредителям. После культур, уходящих вглубь почвы и имеющих развитые корни, следует сажать растения с поверхностной корневой системой. Растения, требующие много удобрений, подкормки и мгновенно реагирующие изменения в составе почвы, сажают перед менее требовательными культурами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя сажать у помидоров.

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