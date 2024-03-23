Пикировать не придется: самый простой способ выращивания рассады

Выращивание рассады – это хлопотный процесс, требующий много времени и терпения. Одним из самых сложных этапов является пикирование – рассадка сеянцев из общего лотка в отдельные емкости.

Эта процедура может быть травматической для молодых растений. Поэтому издание Добрі Новини рассказало, как следует выращивать рассаду, чтобы ее не приходилось пикировать.

Пикирование рассады – это не только трудоемкий, грязный, но и рискованный процесс. При пересадке сеянцев можно повредить их корневую систему, что может привести к даже гибели растений. Кроме того, в то время как некоторые культуры хорошо переносят пикирование, другие останавливаются в росте.

Как выращивать рассаду без пикирования

Обычно огородники сеют все семена в одну емкость, а затем рассаживают растения в отдельные горшки, удаляя слабые побеги. Однако лучше и эффективнее будет сначала выбрать семена, которые хорошо прорастут. Для этого следует предварительно прорастить посевной материал.

После этого семена можно сеять сразу в отдельные емкости, в которых сеянцы будут расти до высадки в грунт.

Преимущества метода:

Нет риска повреждения корневой системы при пикировании;

Сеянцы не испытывают стресса от пересадки;

Растения развиваются быстрее и равномернее;

Экономится время и силы.

В дальнейшем, при высадке рассады в открытый грунт можно также заменить пикирование на перевалку. То есть пересадить растение вместе с земляным комом, в котором оно росло.

Таким образом, корневая система будет сохранена, а культура продолжит спокойно развиваться после короткой адаптации.

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