В чем замочить семена, чтобы вырастить здоровую рассаду: 10 вариантов

Выращивание рассады из семян может показаться сложной задачей, но на самом деле существуют способы, которые максимально увеличат ваши шансы на успех. Один из них – это замачивание семян перед посевом. Оно ускоряет рост, повышает сходство и укрепляет сеянцы.

Существует много разных способов замачивания семян, каждый из которых имеет свои преимущества. О них рассказали Флористикс.

Талая вода

Замачивание в талой воде имитирует влияние естественных зимне-весенних процессов на семена. Для того чтобы получить такую воду, вы можете растопить снег с улицы, или сначала заморозить ее в морозильной камере и растопить. В таком случае лучше замораживать дождевую или родниковую воду.

Горячая вода

Этот способ поможет разбудить даже самые древние семена. Возьмите два стакана, в один налейте горячую воду (не кипяток, а воду которой не обожжетесь), а в другой холодную. Далее нужно опустить семена на 5 секунд в одну емкость, а затем в другую. Такую процедуру следует проделать раз пять.

Минеральная вода

Негазированная минеральная вода содержит микроэлементы, необходимые для роста растений. Она не так хорошо справится, как другие способы, которые будут описаны далее, но если у вас нет времени или не хотите заморачиваться – это хорошая альтернатива.

Пепел

Раствор из древесной золы может обогатить семена микроэлементами и стимулировать их развитие. Для приготовления растворите 1 столовую ложку пепла в 0,5 воды и дайте жидкости настояться в течение двух дней.

Алое вера

Сок алоэ стимулирует рост растений и обладает антибактериальными свойствами. Перед тем как его собирать, можно положить листья растения в холодильник на несколько дней, чтобы полезный эффект был максимальным.

Для того чтобы обработать семена будет достаточно около одной чайной ложки сока алоэ. После этого промывать семена нет нужды.

Мед

Мед – это естественный стимулятор роста и источник питательных веществ. Для приготовления раствора для замачивания семян нужно растворить полчайной ложки меда в 100 мл воды комнатной температуры.

Лук

Соберите луковую шелуху, залейте его кипятком и дайте ему настояться в течение 3-4 часов. Полученная жидкость будет включать в себя огромное количество микроэлементов, включая фитонциды.

Ею можно не только прорастить семена, но и подкормить рассаду.

Грибы

Для приготовления жидкости для проращивания лучше использовать трубчатые грибы, поскольку они содержат больше микроэлементов и биологически активных веществ. Вы можете высушить или сразу купить сушеные грибы. Затем их нужно залить теплой водой и подождать, пока она станет коричневого цвета.

Для того чтобы разбудить семена в таком растворе достаточно нескольких часов.

Ива

Если поставить побеги ивы в воду и дождаться, пока появятся корни, вода наберет незаурядные стимулирующие свойства. В ней можно не только прорастить семена для рассады, но и поливать черенки укореняющихся роз, чтобы стимулировать образование корней.

Фитоспорин

Фитоспорин – это биологический препарат, защищающий семена от грибковых инфекций. Сделайте раствор и замочите в нем семена согласно инструкции.

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