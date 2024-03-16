Какие семена для рассады нельзя замачивать: должны знать все дачники

Семена – это основа любого урожая. От его качества и правильной подготовки к посеву зависит многое: всхожесть, устойчивость к болезням, сила и здоровье растений.

Есть мнение, что первым и важнейшим этапом посева является замачивание посевного материала, но на самом деле некоторым культурам этот этап может только навредить. Издание Стіна рассказали о том, какие семена для рассады категорически нельзя замачивать, чтобы не испортить их.

Капустные культуры

Семена цветной, белокочанной капусты, брокколи и других капустных культур имеют очень тонкую оболочку. Она очень легко и быстро размягчается и перестает защищать семена от повреждений.

Также замачивание может нарушить естественный баланс влажности семян и негативно повлиять на их прорастание.

Корнеплодные культуры

Корнеплоды плохо переносят чрезмерную влажность, поэтому замачивание семян моркови, пастернака и т.п. может привести к загниванию посевного материала.

Луковичная культура

Луковичные, равно как и корнеплодные культуры плохо воспринимают чрезмерную влажность. Кроме того, семена лука, чеснока и т.п. имеют плотную оболочку, которая не пропускает воду.

Поэтому в лучшем случае замачивание не даст никакого положительного эффекта, а в худшем эта процедура может привести к загниванию семян или его растрескиванию.

Тыквенные культуры

С семенами тыквы, кабачков, огурцов и других подобных культур обратная ситуация. Их оболочка очень тонкая, поэтому и она, и непосредственно само семячко могут повредиться в воде. При этом тыквенные культуры тоже не переносят чрезмерную влажность. Избыток воды обязательно уменьшит всхожесть.

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