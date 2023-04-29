Одна ошибка может лишить урожая: что категорически нельзя делать с клубникой

Для щедрого урожая клубники нужно вовремя сделать правильную подкормку. Иногда вместо долгожданных крупных и сочных клубник на грядках появляются маленькие водянистые ягоды, к тому же кислые по вкусу. Оптимально проводить подкормку три раза в год: когда формируются молодые листья, когда начинается период цветения и когда появилась завязь.

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Однако есть одно распространенное заблуждение, которое может привести к потере урожая. Что нельзя делать при выращивании клубники – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мульчирование – полезная процедура для растений. Но с клубникой проводить его нужно очень осторожно. В определенные периоды мульчирование не только не принесет никакой пользы, но и может нанести вред.

Специалисты не советуют мульчировать клубнику в период ее цветения. Так почва будет хуже прогреваться, а во влажной и прохладной среде корневой системе будет не очень удобно. Она будет хуже расти и развиваться. Также в случае проведения мульчирования во время цветения все полезные витамины и микроэлементы останутся на поверхности и лишь незначительная часть попадет в корни.

Мульчировать клубнику следует, но тогда, когда уже появятся завязи.

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