Чем подкормить клубнику для рекордного урожая: удобрение, которое еще и защитит от болезней

Вкусная и питательная клубника очень полезна для организма. Она улучшают обмен веществ, способствует нормализации уровня сахара в крови, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, ускоряет регенерацию клеток и укрепляет иммунитет. В состав клубники входят витамины группы В, А, С, Е, РР, К, фолиевая кислота, калий, кальций, магний, натрий, цинк, клетчатка и пектины.

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Уже в начале июня начнут созревать некоторые сорта клубники. Чем подкормить клубнику для рекордного урожая, разбирался OBOZREVATEL.

Какие болезни могут испортить урожай клубники

Клубника нуждается в особой защите от болезней. Нередко ее поражает мучнистая роса – болезнь, вызванная паразитными грибами. Мучнистая роса выглядит как белый, сначала немного похожий на паутинный налет, проявляющийся на молодых листьях и даже плодах. Листья быстро темнеют и сохнет, а пораженные ягоды портятся и опадают.

Поэтому опытные огородники знают, как важно обрабатывать клубнику от болезней. Есть один очень старый и популярный в народе лайфхак. Нужно использовать зеленку в качестве антисептического средства.

Чем подкормить клубнику

Как только появляется ранняя завязь клубники во время цветения, следует обработать ее зеленкой. Это станет действенной профилактикой от серой гнили и мучнистой росы.

Итак, переходим к детальному рецепту удобрения. Берем большую емкость, наливаем в нее 1 л молока и флакон зеленки. Тщательно перемешиваем и заливаем заготовку ведром воды. Даем средству немного времени, чтобы настояться и опрыскиваем посадки.

Поливать клубнику вышеперечисленным способом можно 3 раза в сезон, но не чаще 1 раза в 10 дней.

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