Один из самых легких способов: как без труда отчистить затирку между плиткой

Межплиточные швы – труднодоступные места для большинства моющих средств. Однако без должной очистки они станут настоящими рассадниками бактерий. Межплиточные швы могут изменить цвет из-за известкового налета, осадков мыльной пены и грибковых споров, приводящих к появлению плесени.

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Если вы не хотите использовать агрессивные химические средства, можно попробовать экологичные лайфхаки. Издание Express рассказало об одном из самых легких способов отчистить затирку между плиткой.

Эксперт по уборке Сара Демпси из MyJobQuote.co.uk поделилась рецептом лучшего очищающего раствора. Она предложила использовать натуральные ингредиенты, чтобы отмыть грязную затирку плитки.

Пищевая сода и уксус идеально подойдут для очищения межплиточных швов. Это универсальный раствор, который можно использовать для дезинфекции многих поверхностей.

Шаг 1. Смешайте пищевую соду с водой до образования пастообразной смеси.

Шаг 2. Нанесите пасту на межплиточные швы.

Шаг 3. После того, как швы будут покрыты пастой, смешайте немного уксуса с водой в пульверизаторе и распылите раствор поверх соды.

Шаг 4. Смесь начнет пениться – произойдет химическая реакция. После ее окончания почистите швы старой зубной щеткой

Шаг 5. Промойте межплиточные швы водой и протрите их насухо.

Сода обладает выраженными очищающими и дезинфицирующими свойствами, она быстро растворит грязь и налет.

Белый уксус удаляет известковый налет, уничтожает бактерии и грибковые споры.

Дезинфекцию межплиточных швов специалисты советуют проводить не реже одного раза в несколько месяцев. Важно не допустить появления плесени. Можно использовать и довольно необычное средство – пену для бритья. Детальнее о популярном в сети лайфхаке – читайте в материале.

От плесени поможет и лимонная кислота. Сок одного лимона смешиваем с двумя чайными ложками соды и наносим смесь с помощью щетки на 5-10 минут.

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