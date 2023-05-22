Как быстро отчистить швы между плиткой: три идеальных способа

Межплиточные швы можно очистить с помощью подручных средств. Главное – делать это регулярно и тщательно, ведь в труднодоступных местах может появиться плесень и другие виды грибка.

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Если обычное моющее средство не помогает, специалисты советуют попробовать эффективные лайфхаки. OBOZREVATEL подобрал три способа для качественной очистки швов.

Почему следует использовать уксус

Уксус – идеальное дезинфицирующее средство. Для очищения швов между плиткой следует приготовить раствор из уксуса и горячей воды, смешав их в равных пропорциях.

Средство лучше наносить на швы с помощью старой зубной щетки. Можно оставить раствор на несколько минут, чтобы кислота подействовала. Затем промываем швы чистой водой и вытираем сухой тряпкой.

Лайфхак с лимонным соком

В емкости размешиваем сок одного лимона и 2 чайные ложки соды. Должна получиться пастообразная консистенция. Как и в предыдущем методе наносим средство, используя щетку, и оставляем на 5-10 минут. Обязательно протрите швы чистой тряпкой.

Перекись плюс сода

Это очень эффективное сочетание для очищения, блеска и дезинфекции поверхностей. Соду и перекись водорода смешиваем в небольшой емкости до получения густой пасты. Оптимальной будет пропорция 3:1.

Осторожно наносим средство на межплиточные швы, оставляем на 10 минут, вымываем чистой водой и вытираем сухой губкой.

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