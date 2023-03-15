Как избавиться от грибка в ванной: натуральные средства

Плесень чаще всего появляется в помещениях с повышенной влажностью, в частности, в ванных комнатах. Одной из основных причин появления плесени является отсутствие вентиляции в сочетании с избытком влаги.

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Удалить плесень можно без использования агрессивных очищающих средств. Детали рассказало издание Express.

Лаура Харнетт, основательница бренда инструментов для экологической очистки Seep, объяснила, как удалить плесень без отбеливателя или агрессивных химикатов.

Итак, список того, что вам понадобится:

пищевая сода

белый уксус

горячая вода

старая зубная щетка

эко ткань

бутылка с распылителем многоразового использования

"Считается, отбеливатель хорошо справляется с плесенью, но это сильное химическое средство, которое на самом деле не убивает споры плесени, поэтому они быстро возвращаются", – отметила Лаура.

Чтобы очистить поверхности от плесени, достаточно четырех простых шагов.

Шаг 1. В емкости смешайте 1 столовую ложку соды, 1 столовую ложку белого уксуса и столько же горячей воды.

Шаг 2. С помощью старой зубной щетки круговыми движениями вотрите смесь в места с плесенью. Для больших поверхностей понадобится больше пасты, поэтому главное сохранять пропорцию 1:1:1.

Шаг 3. После очистки вымойте поверхность губкой, вымоченной в проточной воде и высушите эко-тряпкой. Такие ткани поглощают гораздо больше, чем бумажные полотенца.

Шаг 4. Белый уксус полезен как профилактическое средство от плесени. Просто распылите его в местах, где есть риск образования плесени. Если запах уксуса слишком резкий, используйте масло чайного дерева. На стакан воды достаточно 10-20 капель.

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