Действует как магия: средство быстро отчистит швы между плиткой
После ремонта межплиточные швы смотрятся идеально – они сияют белизной и чистотой. Со временем стены загрязняются, а межплиточное пространство становится идеальной средой для размножения бактерий и болезнетворных грибков.
Специалисты рассказали об эффективном средстве, которое быстро очистит швы. Детали рассказало издание Express.
Зачем мыть межплиточные швы
Во-первых, потемневшие полосы испортят даже самый уютный интерьер ванной комнаты. Во-вторых, без своевременной дезинфекции происходит активное размножение патогенных микроорганизмов. Это в разы повышает риск возникновения следующих заболеваний:
- дерматита;
- микоза;
- астмы;
- аллергических реакций;
- болезней дыхательных путей;
- патологий опорно-двигательной системы и т.д.
Чем очистить швы
Очистку и дезинфекцию межплиточных швов следует проводить не реже одного раза в несколько месяцев. Важно не допустить появления плесени и регулярно вытирать лишнюю влагу.
В сети набирает популярность интересный лайфхак. Джейми Гатерсон на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook спросил, чем можно очистить швы без использования агрессивных отбеливателей и хлора. Пользователи посоветовали попробовать необычное средство – пену для бритья. Она мгновенно подействует на загрязнение и очистит поверхности.
Ровным слоем нанесите пену на загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем используйте старую зубную щетку, чтобы отчистить грязь и протрите швы салфеткой из микрофибры. Пена для бритья абсолютно безопасна для детей и домашних животных.
От устаревших загрязнений помогут сода и уксус. Смешайте их в равных пропорциях, добавьте немного горячей воды и протрите межплиточные швы. Средство лучше наносить на швы с помощью старой зубной щетки. Можно оставить раствор на несколько минут, чтобы кислота подействовала.
Кстати, от плесени поможет и лимонная кислота. Нужно смещать сок одного лимона и 2 чайные ложки соды. Как и в предыдущем случае, наносим пастопобедную смесь щеткой и оставляем на 5-10 минут. Обязательно протрите швы чистой тряпкой.
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