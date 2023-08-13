Действует как магия: средство быстро отчистит швы между плиткой

После ремонта межплиточные швы смотрятся идеально – они сияют белизной и чистотой. Со временем стены загрязняются, а межплиточное пространство становится идеальной средой для размножения бактерий и болезнетворных грибков.

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Специалисты рассказали об эффективном средстве, которое быстро очистит швы. Детали рассказало издание Express.

Зачем мыть межплиточные швы

Во-первых, потемневшие полосы испортят даже самый уютный интерьер ванной комнаты. Во-вторых, без своевременной дезинфекции происходит активное размножение патогенных микроорганизмов. Это в разы повышает риск возникновения следующих заболеваний:

дерматита;

микоза;

астмы;

аллергических реакций;

болезней дыхательных путей;

патологий опорно-двигательной системы и т.д.

Чем очистить швы

Очистку и дезинфекцию межплиточных швов следует проводить не реже одного раза в несколько месяцев. Важно не допустить появления плесени и регулярно вытирать лишнюю влагу.

В сети набирает популярность интересный лайфхак. Джейми Гатерсон на странице Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook спросил, чем можно очистить швы без использования агрессивных отбеливателей и хлора. Пользователи посоветовали попробовать необычное средство – пену для бритья. Она мгновенно подействует на загрязнение и очистит поверхности.

Ровным слоем нанесите пену на загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем используйте старую зубную щетку, чтобы отчистить грязь и протрите швы салфеткой из микрофибры. Пена для бритья абсолютно безопасна для детей и домашних животных.

От устаревших загрязнений помогут сода и уксус. Смешайте их в равных пропорциях, добавьте немного горячей воды и протрите межплиточные швы. Средство лучше наносить на швы с помощью старой зубной щетки. Можно оставить раствор на несколько минут, чтобы кислота подействовала.

Кстати, от плесени поможет и лимонная кислота. Нужно смещать сок одного лимона и 2 чайные ложки соды. Как и в предыдущем случае, наносим пастопобедную смесь щеткой и оставляем на 5-10 минут. Обязательно протрите швы чистой тряпкой.

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