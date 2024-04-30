Не допустите ошибок: когда и чем правильно кропить деревья в саду

Для ухода за деревьями в саду идеально подходит такая процедура, как опрыскивание. Она помогает и бороться с болезнями и вредителями, и обеспечивать лучшую подпитку. Но как опрыскивать садовые деревья так, чтобы это было безопасно для них? Особенно в период цветения.

OBOZ.UA поинтересовался, что по этому поводу советуют опытные садоводы. Их советы несложны в исполнении и при этом помогут получить действительно богатый урожай.

Как выбрать средство по уходу

Самый простой путь – выбрать что-то из готовых препаратов, которые можно купить в магазинах и садовых центрах. Они бывают как универсальные, так и разработанные специально для разных видов деревьев. Для лучшего выбора вы можете проконсультироваться со специалистом, который подскажет самый подходящий вариант. Впрочем, можно приготовить смесь для опрыскивания и самостоятельно. К примеру, изготовить бордоскую или бургундскую смесь для защиты деревьев.

Когда лучше кропить сад

Бороться с болезнями и вредителями необходимо при первых же признаках появления проблемы. Некоторые средства будут эффективны и для профилактики. Но при этом важно соблюдать одно ключевое правило: не опрыскивать деревья во время цветения. Это может нанести вред насекомым-опылителям и оставить вас без урожая вообще. Дождитесь, пока весь цвет опадет, и тогда проводите процедуру. Это будет оптимальное время.

Как правильно кропить сад

Ручное опрыскивание вряд ли будет эффективным, если речь идет о достаточно взрослых деревьях. Поэтому для процедуры лучше приобрести садовый опрыскиватель нужного объема. Так 12 литров раствора вам должно хватить на 18-20 молодых деревьев.

Первыми обрабатывайте старые растения. Они могут нести на себе инфекции и яйца вредителей еще с прошлого сезона и заражать свежие саженцы. Также важно обрабатывать высокие деревья. Чтобы добраться до самой верхушки, воспользуйтесь стремянкой.

Опрыскивать важно не только само дерево, но и приствольные круги грунта. В этой зоне могут зимовать вредители и от них тоже важно избавиться.

Для проведения процедуры выбирайте безветренную и сухую погоду. Сухо должно быть в течение хотя бы 2-3 дней после опрыскивания, чтобы средство подействовало. Лучшее время для того, чтобы покропить сад – это вечер.

Учитывайте, что деревья, которые дають урожай в первой половине лета (черешни, вишни и т.д.) обрабатывают только раз. Поздние и осенние виды можно кропить два и даже три раза.

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