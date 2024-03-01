Бургундская смесь станет спасением для вашего сада: как приготовить и чем лучше бордоской

Весной важно не упустить момент и вовремя произвести обработку сада специальными веществами. Прежде всего, это нужно, чтобы защитить растения от вредителей.

Для профилактики и лечения можно использовать бургундскую смесь. Как ее приготовить и лучше ли она популярной бордоской – читайте в материале OBOZ.UA.

Зачем нужна бургундская смесь

Бургундская смесь предназначена для борьбы с огородными и садовыми вредителями. Кроме того, раствор защитит растения от различных заболеваний, в том числе и грибковых.

Для каких растений подходит смесь

Смесь подходит для всех культурных растений: от плодовых и овощных до ягодных и декоративных.

Как приготовить бургундскую смесь.

Основа смеси – медный купорос и кальцинированная сода.

В большую емкость нужно налить 5 л теплой воды и добавить 100 г медного купороса. В отдельной емкости следует развести 100 г соды в 5 л воды. Постоянно помешивая, нужно осторожно влить купорос в раствор соды тонкой струей. 1% раствор бургундской смеси готов.

Для приготовления более насыщенного 3% раствора необходимо растворить 300 г медного купороса в 1 л воды и отдельно 300 г кальцинированной соды в 9 л воды и смешать аналогичным образом.

Преимущества по сравнению с бордоской смесью

Эти растворы достаточно похожи и выполняют одинаковые защитные функции, но основным преимуществом бургундской смеси является лучшая растворимость и практически полное отсутствие осадка.

Бордосская смесь имеет небесно-голубой цвет и скользкую консистенцию. Если же в ней содержится избыточное количество медного купороса, смесь будет иметь зеленый оттенок – и это приведет к ожогам на листьях и плодах. Как правильно готовить бордоскую смесь – читайте в материале.

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