Бордосская смесь для защиты овощей и деревьев: как приготовить и использовать чудодейственное средство

Одной из главных проблем огородников и садоводов являются грибковые поражения растений. Бороться с ними бывает непросто. Но есть средство, которое за долгие годы использования зарекомендовало себя очень хорошо. А оно в ходу уже больше 100 лет. Смесь на основе медного купороса была изобретена во французском Бордо, поэтому она получила название бордоская.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно приготовить бордосскую смесь. А также как ею пользоваться.

От чего помогает средство

Бордосская смесь помогает бороться с такими заболеваниями, как плодовая гниль, парша яблони и груши, антракноз, фитофтороз у помидоров и огурцов, мельдь виноградов, пятнистости косточковых культур. Но важно учитывать, что она не работает с мучнисторосистыми заболеваниями.

Как приготовить бордосскую смесь.

Чтобы изготовить жидкость для обработки растений необходимо взять медный купорос и известковое молочко. Они и станут основой средства.

Для приготовления 10 литров бордосской жидкости с концентрацией 1% необходимо взять два сосуда – стеклянных, керамических или деревянных – в которые налить по 5 л воды. В одном сосуде необходимо будет растворить 100 граммов медного купороса, а в другом 100 граммов свежегашеной извести. Готовить эти растворы в металлических или оцинкованных сосудах нельзя – это приведет к выпадению осадка.

После этого раствор медного купороса необходимо медленно влить в известковое молочко, медленно помешивая жидкость палкой. Наоборот делать нельзя – из-за этого вещество образует крупные частицы осадка, а суспензия будет нестабильной. Такая жидкость будет непригодна для использования. Также важно помнить, что рабочий раствор нельзя разбавлять водой его необходимо использовать в том виде, в котором он был изготовлен. А смешивать субстанции можно только после того, как они остынут.

Как убедиться, что получилась качественная жидкость?

Бордосская смесь, которую изготовили без нарушений технологии, имеет небесно-голубой цвет и скользкая на ощупь. Если же в ней содержится избыток медного купороса, смесь будет иметь зеленый оттенок. В таком случае она приведет к ожогам на листьях и плодах.

Еще один способ протестировать раствор, это погрузить в него гвоздь. Если на поверхности металла не появится налет, то средство сделано правильно. Появление же крупинок на металле будет свидетельствовать о том, что в жидкости содержится избыток медного купороса и нужно добавить еще известкового молочка.

Хранить бордосскую жидкость можно не больше 24 часов. Если она простоит дольше, то потеряет свои полезные свойства. Перед использованием смесь надо как следует взболтать, чтобы образующийся в ней осадок снова оказался в воде.

Когда обрабатывать растения бордосской смесью

Наилучших результатов можно добиться, если опрыскать растения перед или в начале процесса распускания почек. Важно успеть до начала цветения. Также нельзя проводить обработку при высокой влажности и температуре воздуха – это приведет к ожогам на листьях.

Как опрыскивать растения бордосской смесью

Для взрослых растений лучше всего подойдет жидкость с концентрацией 1%. А вот помидоры, огурцы и любые молодые листья лучше обрабатывать смесью вдвое менее концентрированной – всего 0,5%.

Если деревья сильно поражает парша, им можно устроить "голубое" опрыскивание – обработать их 3% раствором. Такую процедуру лучше проводить с вечера.

Для нанесения бордосской жидкости следует воспользоваться ручным опрыскивателем. Обычно для опрыскивания среднего дерева или 100 м2 картофеля или помидоров требуется 10 литров жидкости.

Если на листьях растений появились первые признаки грибковой болезни, его нужно обработать средством, а через две недели повторить процедуру. Опрыскивание нельзя производить позже, чем за 15-20 дней до сбора урожая.

При работе с бордосской жидкостью помните, что она вредна, хотя и малоядовита для людей и животных, поэтому избегайте ее попадания в глаза, дыхательные пути или на кожу – пользуйтесь защитными очками, респиратором и перчатками. Обработанные бордосской жидкостью плоды следует перед употреблением хорошо промыть водой, а обработанные растения нельзя давать, как корм, скоту.

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