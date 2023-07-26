Найдите скрытое животное за 9 секунд: головоломка для самых умных

Визуальные тесты и головоломки – не только интересный способ провести время. Это идеальный вариант для тренировки мозга, улучшения концентрации и внимания.

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В сети набирает популярность головоломка, что проверит уровень вашей наблюдательности. Попытайтесь как можно быстрее найти на черно-белом изображении скрытое животное.

Специалисты рекомендуют тренировать мозг подобными визуальными тестами или головоломками на ежедневной основе, ведь они имеют долгосрочную пользу. Врачи-неврологи говорят, что эти задачи могут снизить риск риска неврологических заболеваний и, в частности, болезни Альцгеймера.

Выделите несколько минут в ежедневной суматохе, чтобы отвлечься от проблем. Головоломки можно использовать даже в качестве своеобразной медитации для снижения уровня стресса.

Удалось ли вам найти самолет за 9 секунд? Может быть, вам понадобилось даже меньше времени? Среди листьев, цветов и виноградной лозы спряталась ящерица. Заходится она в нижней трети рисунка.

Кстати, тесты помогут даже раскрыть некоторые черты характера и рассказать больше о личности. Визуальная иллюзия определит, наивный ли вы человек и смотрите ли вы на мир сквозь розовые очки. Нужно лишь сразу сказать: что вы видите на этом рисунке.

И даже привычные жесты полезны для типологизации личностей. Психологи говорят, что способ сжатия ладони в кулак может рассказать о характере. Детальнее о тесте – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку с самолетами.

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