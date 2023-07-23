Как вы сжимаете кулак: простой тест в считанные минуты определит ваш тип личности

Психологи любят типологизацию личностей и говорят, что даже способ сжатия ладони в кулак может рассказать о характере. Простые жесты помогают раскрыть скрытые черты.

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В сети набирает популярность интересный тест. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь и закройте глаза, затем сожмите ладонь в кулак. Сравните ваш кулак с изображенными на рисунке. OBOZREVATEL расскажет, что означает каждая фигура.

Кулак №1

Вы прячете большой палец внутрь при сжатии кулака, словно защищая его. Это свидетельствует о том, что вы спокойная, привлекательная и милая личность, стремящаяся к гармонии. Вы ненавидите ссоры и готовы идти на компромисс. Для вас нет хуже ситуации, чем та, в которой ваши родные и друзья обижаются или ругают вас.

Вы очень эмпатичный человек, но не позволяйте окружающим использовать вашу доброту. У вас есть талант ценить простые прекрасные вещи. Вас привлекает безмятежность и душевное спокойствие.

Кулак №2

Если большой палец лежит на указательном при сжатии ладони в кулак, у вас очень добрый и альтруистический характер. Именно доброта и щедрость делают вас уязвимыми. На жизненном пути вы встречаете много людей, которые готовы при первой же возможности воспользоваться вашей мягкостью и уступчивостью. Используйте эту ситуацию как возможность личностного роста.

Вы легко достигаете поставленных целей, быстро учитесь всему новому и стремитесь к постоянному саморазвитию.

Кулак №3

Если ваш большой палец закрывает несколько других пальцев, вы настоящий интроверт. Интроверты, как правило, любят проводить время в одиночестве и часто держат свои мысли или чувства в тайне.

Вы предпочитаете небольшую компанию проверенных друзей. Вы творческие и креативные, но часто боитесь озвучивать свои идеи. Вы общаетесь только с теми людьми, которые разделяют ваши ценности.

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