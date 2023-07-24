Как определить, наивный ли вы человек: быстрый психологический тест

Оптические иллюзии полезны не только для тренировки мозга и повышения концентрации внимания. Психологи говорят, что они могут даже выявить скрытые аспекты характера.

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В сети набирает популярность интересный тест, который поможет определить, насколько вы наивны. Взгляните на изображение и сразу скажите, что вы видите?

Большинство людей сразу видят пингвина, но некоторые замечают мужчину с необычной прической.

Если вы увидели пингвина

Вы очень добрая и отзывчивая личность. Вы чувственны, искренни и имеете хорошо развитый эмоциональный интеллект. Будучи от природы эмпатами, вы беспокоитесь о других и способны чувствовать их боль. Вы верите, что добро победит зло, а все хорошее обязательно придет в жизнь – просто иногда стоит немного подождать. Вы привыкли доверять личному опыту. Однако вас нельзя назвать наивным человеком. Вы участливы, но не будете доверять первому встречному. Чтобы открыться перед кем-то вам нужно время.

Если вы увидели мужчину

Вы обожаете своих друзей и, вероятно, являетесь лидером в компании. По крайней мере, вокруг вас всегда много людей, которым важно ваше мнение. Коллеги и друзья часто воспринимают вас как посредника при разрешении профессиональных и личных споров. Вы учитываете точку зрения каждого и пытаетесь быть объективными, но обычно вам трудно прийти к какому-нибудь выводу. Вы очень доверчивы. Окружающие даже считают вас слишком наивными и часто пользуются этим.

Кстати, раскрыть характер помогут даже привычные жесты. Психологи говорят, что способ сжатия ладони в кулак может рассказать о характере. Все дело в том, где находится ваш большой палец, когда вы сжимаете ладонь. Детальнее о тесте – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал тест, используемый для определения доминантного полушария мозга.

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