Попытайтесь решить за 5 секунд: головоломка для самых умных
Головоломки помогают держать мозг в тонусе. Неврологи говорят, что ежедневные тренировки концентрации внимания способствуют созданию новых нейронных связей. Быстрые и интересные тесты улучшают скорость мышления и полезны, чтобы отвлечься от ежедневной рутины.
В сети набирает популярность летняя головоломка с самолетами. Нужно как можно быстрее найти самолет, отличающийся от других.
Специалисты советуют почаще тренировать мозг подобными головоломками. Лишь несколько минут в день, затраченных на решение различных логических задач или визуальных тестов, будут иметь долгосрочную пользу.
Головоломки полезны для:
- тренировки концентрации внимания;
- улучшения кратковременной памяти;
- снижения риска неврологических заболеваний и болезни Альцгеймера;
- улучшения способности решать проблемы.
Головоломки помогут отвлечься от проблем и снизить уровень стресса. Их можно использовать даже в качестве своеобразной медитации.
Удалось ли вам найти самолет за 5 секунд? Может быть, вам понадобилось даже меньше времени? Вот правильный ответ: самолет спрятался во второй строчке снизу.
Кстати, на основе сюрреалистических картин известного украинского художника психологи разработали тест, который может раскрыть секретные слабости личности.
Ранее OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку в стиле Барби.
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