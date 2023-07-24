Попытайтесь решить за 5 секунд: головоломка для самых умных

Головоломки помогают держать мозг в тонусе. Неврологи говорят, что ежедневные тренировки концентрации внимания способствуют созданию новых нейронных связей. Быстрые и интересные тесты улучшают скорость мышления и полезны, чтобы отвлечься от ежедневной рутины.

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В сети набирает популярность летняя головоломка с самолетами. Нужно как можно быстрее найти самолет, отличающийся от других.

Специалисты советуют почаще тренировать мозг подобными головоломками. Лишь несколько минут в день, затраченных на решение различных логических задач или визуальных тестов, будут иметь долгосрочную пользу.

Головоломки полезны для:

тренировки концентрации внимания;

улучшения кратковременной памяти;

снижения риска неврологических заболеваний и болезни Альцгеймера;

улучшения способности решать проблемы.

Головоломки помогут отвлечься от проблем и снизить уровень стресса. Их можно использовать даже в качестве своеобразной медитации.

Удалось ли вам найти самолет за 5 секунд? Может быть, вам понадобилось даже меньше времени? Вот правильный ответ: самолет спрятался во второй строчке снизу.

Кстати, на основе сюрреалистических картин известного украинского художника психологи разработали тест, который может раскрыть секретные слабости личности.

Ранее OBOZREVATEL предлагал еще одну визуальную головоломку в стиле Барби.

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