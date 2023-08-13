Найдите крошечную мышку: головоломка для самых внимательных

Головоломки помогают поддерживать мозг в тонусе. Специалисты говорят, что ежедневные тренировки способствуют повышению концентрации внимания, улучшают когнитивные качества и критическое мышление.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Среди котов спряталась маленькая мышка: попытайтесь найти ее за минимальное количество времени.

Визуальные тесты улучшают память, остроту зрения и внимание к деталям. И приятный бонус – подобные задачи отлично отвлекают от ежедневных забот и способствуют хорошему настроению.

Головоломки и тесты полезны для:

улучшение концентрации внимания;

улучшение кратко- и долгосрочной памяти;

снижение риска определенных заболеваний в области неврологии;

улучшение способности решать проблемы;

отвлечение от ежедневных проблем и стресса.

Некоторые ученые предположили, что визуальные тесты и головоломки даже могут помочь снизить риск деменции. Врачи-неврологи отмечают: регулярные мозговые тренировки способствуют созданию новых нейронных связей.

Смогли ли вы быстро заметить мышь? Если да – сколько времени вы на это потратили? Правильный ответ – ниже: мышь находится в верхнем правом углу возле ярко-оранжевого кота.

Кстати, некоторые тесты могут раскрыть черты характера и рассказать больше о личности. Популярная среди психологов визуальная, иллюзия определит, наивный ли вы человек и имеете ли вы склонность смотреть на мир сквозь розовые очки.Нужно лишь сказать: что вы видите на этом рисунке.

Даже обычные жесты часто используются для типологизации личностей. Способ сжатия ладони в кулак может поведать о характере. Важно сделать это не задумываясь, интуитивно. Детальнее о тесте – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку об удивительном доме: среди пиктограмм нужно найти лишнюю.

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