Найдите странный дом: головоломка, которая по силам единицам

Летние каникулы продолжаются, августовская жара набирает обороты и многим хочется отправиться на отдых на дачу. И именно дачному отдыху посвящена новая головоломка для самых внимательных.

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Издание Daily Express разработало специальное изображение, над которым придется постараться. Оно содержит десятки пиктограмм дачных домиков, один из которых существенно отличается от остальных. Найти его смогут только самые наблюдательные.

Ограничений по времени задачка не имеет, ведь она действительно сложна и далеко не всем по силам. В частности, из-за сложного для концентрации цветового сочетания. Но если вы все же не справитесь, долистайте новость до конца – там будет ответ.

Решение таких головоломок – это не только хороший способ отдохнуть и развеяться. Эксперты утверждают, что таким образом мы нагружаем свой мозг, как нагружаем физическими упражнениями тело. Это позволяет держать его в форме, сохранять нейропластичность и снижать вероятность развития таких проблем как деменция или болезнь Альцгеймера. Да, головоломки не являются панацаей от подобных недугов, но в комплексной профилактике занимают свое важное место.

Ответ на головоломку

Если вам так и не удалось найти странный домик на картинке, воспользуйтесь подсказкой – здесь он отмечен отдельно. И продолжайте решать подобные головоломки – они принесут вам пользу и хорошо развлекут. Со временем вы научитесь лучше анализировать подобные картинки и находить ответы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, на которой нужно найти семь чудес света за две минуты.

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