Найдите кролика: новая оптическая иллюзия заинтересовала сеть

Головоломки, тесты и оптические иллюзии – не только способ интересно провести время. Ученые доказали, что регулярная тренировка мозга помогает снизить риск возникновения неврологических заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера.

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В сети набирает популярность необычная иллюзия. Нужно за самое короткое время найти фотографии кролика.

Изображение действительно смутило пользователей, ведь увидеть кролика среди скалистой местности довольно тяжело.

Подобные тесты стимулируют работу мозга, способствуют концентрации внимания и улучшают когнитивные навыки.

Тесты способны даже определять доминантное полушарие мозга и основные черты характера: рациональность или мечтательность, практичность или склонность к творческому мышлению.

Так удалось ли вам найти спрятанное животное? Если да – сколько времени вам понадобилось?

Кстати, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик разработал кратчайший тест на IQ, что покажет, умнее ли 80% людей на Земле. Нужно только ответить на три вопроса.

Ранее OBOZREVATEL публиковал визуальный тест, который может быстро определить, лидер ли в компании или эмпатический добряк.

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