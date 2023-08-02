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Найдите кролика: новая оптическая иллюзия заинтересовала сеть

Алина Милсент
Жизнь
1 минута
681
Найдите кролика: новая оптическая иллюзия заинтересовала сеть

Головоломки, тесты и оптические иллюзии – не только способ интересно провести время. Ученые доказали, что регулярная тренировка мозга помогает снизить риск возникновения неврологических заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера.

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В сети набирает популярность необычная иллюзия. Нужно за самое короткое время найти фотографии кролика.

Найдите кролика: новая оптическая иллюзия заинтересовала сеть

Изображение действительно смутило пользователей, ведь увидеть кролика среди скалистой местности довольно тяжело.

Подобные тесты стимулируют работу мозга, способствуют концентрации внимания и улучшают когнитивные навыки.

Тесты способны даже определять доминантное полушарие мозга и основные черты характера: рациональность или мечтательность, практичность или склонность к творческому мышлению.

Так удалось ли вам найти спрятанное животное? Если да – сколько времени вам понадобилось?

Найдите кролика: новая оптическая иллюзия заинтересовала сеть

Кстати, профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик разработал кратчайший тест на IQ, что покажет, умнее ли 80% людей на Земле. Нужно только ответить на три вопроса.

Ранее OBOZREVATEL публиковал визуальный тест, который может быстро определить, лидер ли в компании или эмпатический добряк.

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